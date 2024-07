Paryžiaus olimpinėse žaidynėse bus 16 Rusijos sportininkų

Šis skaičius galėjo būti kur kas didesnis, bet kai kurie sportininkai patys vis dėlto atsisakė dalyvaut žaidynėse dėl „nesąžiningumo principo“.

Priminsime, kad Tarptautinis olimpinis komitetas leido dalyvauti žaidynėse tiems rusų ir baltarusių sportininkams po neutralia vėlaiva, jei jie atitiks griežtas sąlygas, tarp kurių buvo ir įrodymas, jog šie nepalaiko brutalaus Rusijos sukelto karo Ukrainoje.

Paryžiaus olimpinėse žaidynėse vyks liepos 26 – rugpjūčio 11 dienomis.

The IOC has updated the list of eligible Individual Neutral Athletes (AINs) with Belarusian or Russian passports who have been invited to compete at the Olympic Games Paris 2024.

