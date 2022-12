Urugvajaus žvaigždžių apmaudas: Suarezas liejo ašaras, o Cavani įniršį išliejo ant VAR monitoriaus

Itin sunkiai pralaimėjimą išgyveno Luisas Suarezas ir Edinsonas Cavani. Jeigu L.Suarezas liejo ašaras, tai E.Cavani ėmėsi fizinių veiksmų ir išeidamas iš stadiono trenkė VAR monitoriui, kuris krito ant žemės.

