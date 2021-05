Unikalų Kalniečio sezoną lėmė ir svarbus pokytis: „Kiekvienas veteranas turi rasti kelią, kaip išsilaikyti“

Krasnodaro „Lokomotiv“ sezoną pabaigė antroje turnyrinės lentelės vietoje, o įžaidėjas per 31 minutę fiksavo 9,6 taško, 3,4 atkovoto kamuolio, 9,8 rezultatyvaus perdavimo ir 17,3 naudingumo balo statistiką.

Pagal rezultatyvius perdavimus lietuvis pirmavo, o pagal naudingumą buvo trečias visoje lygoje.

Lenktynėse dėl MVP trofėjaus M. Kalnietis aplenkė tokius žaidėjus kaip Kevinas Pangosas, Jordanas Mickey, Iffe Lundbergas ir Isaiah Caananas.

Toks įvertinimas M. Kalniečiui – pirmas per titulais nusėtą karjerą.

„Negaliu sakyti, kad buvo visiškai netikėta, nes porą savaičių prieš jau buvo pasirodę kalbų (apie MVP kandidatus, – aut. past.). Prieš tai nebuvo jokių minčių, nes aš niekada nepretenduodavau į tokius dalykus.

Toks įvertinimas – vienareikšmiškai pirmas. Kaip kiekvienam žmogui ar krepšininkui gauti kažkokį įvertinimą yra smagu. Nesu tas krepšininkas, kuris kažkokiais individualiais veiksmais trauktų komandą, tai čia tikrai visos ekipos darbas. Taip sutapo, kad aš gerai jaučiuosi šitoje komandoje, man skirtas didelis vaidmuo, o kartu ir „Lokomotiv“ pirmą kartą finišavo antroje vietoje – visa tai susidėjo“, – tv3.lt sakė M. Kalnietis.

Komandos draugai įžaidėją spėjo pasveikinti tik rankos paspaudimų, nes jau šį vakarą „Lokomotiv“ pradės ketvirtfinalio seriją iki dviejų pergalių prieš Maskvos srities „Chimki“, bet M. Kalnietis komandai čia nepadės – prieš kelias dienas treniruotės metu jis nesėkmingai nusileido ant ekipos draugo kojos ir susižeidė čiurną.

„Komandos tikslai nepasikeitė, pats noriu kuo greičiau išgyti ir sugrįžti“, – teigia M. Kalnietis.

Fantastiškas M. Kalniečiui buvo ir Europos taurės sezonas, kuriame rinko po 8,7 taško ir 7,1 rezultatyvaus perdavimo.

Tiek VTB lygoje, tiek Europos taurėje veteranas, lyginant su praėjusiu sezonu, rezultatyvių perdavimų vidurkį išaugino dvigubai, gan ženkliai pakilo ir rezultatyvumas.

Iš kolegų jis sulaukė palyginimo, kad sensta it geras vynas, o pats M. Kalnietis sako, kad įvedė vieną pokytį gyvenime ir atsikratė nemažai svorio.

„Jaučiuosi labai gerai – pakeičiau kelis dalykus gyvenime, pakeičiau mitybą, nusimečiau 6-7 kg ir tai man labai padeda. Ne tik numesti kilogramai, bet turbūt jaučiu ir energijos kiekį didesnį nei anksčiau. Daug kas taip sako, kad jaučiasi geriau nei bet kada, bet man tikrai taip yra. Kiek ilgai taip bus nežinau, bet savijauta tikrai yra superinė“, – atviras jis.

Išgirdus žodžių junginį „sportininkas“ ir „pakeista mityba“ dažniausiai į galvą šauna NBA žvaigždės, kurios atvirai pripažino, kad tapo veganais ir tai jiems padėjo atsikratyti traumų ar ilgiau išlaikyti aukštus rezultatus, bet M. Kalniečio istorija kitokia – jis maitinasi pagal protarpinio badavimo sistemą – 8 valandas valgo, o 16 badauja.

„Aš negaliu sakyti, kad pasidariau veganas ar vegetaras – tikrai ne. Visiškai atsitiktinai užkliuvo akis už kažkokio straipsnio, pabandžiau ir po truputį prilipo. Man protarpinis badavimas duoda daug energijos, nukrito tie kilogramai, kurie mano amžiuje gal nėra reikalingi. Tai labai individualu. Žinau žmonių, kuriems tai netinka ir turbūt kiekvienam veteranui reikia rasti savo kelią, kaip išsilaikyti“, – juokauja įžaidėjas.

👑 Mantas Kalnietis named regular season MVP!



📊 In the regular season Mantas Kalnietis became League’s assists leader (9.8) and 3rd in efficiency (17.3)



🚂 @lokobasket took 2nd place after regular season for the first time in franchise history, taking 18 wins in 24 games! pic.twitter.com/stZy3bqFnd