Ukrainos užsienio reikalų ministras „Roland Garros“ sirgaliams pasiūlė apsilankyti Bučoje

Turnyro burtai lėmė, jog jau pirmajame rate ukrainietei Martai Kostiuk (WTA-39) teko žaisti prieš baltarusę Aryną Sabalenką. Po mačo M.Kostiuk tradiciškai nespaudė varžovei rankos. Visos Ukrainos tenisininkės po plataus masto karo pradžios taip elgiasi su varžovėmis iš Rusijos ir Baltarusijos. Teniso sirgaliai iki šiol suvokdavo, kodėl ukrainietės taip elgiasi, tačiau šį kartą „Roland Garros“ fanai palydėjo M.Kostiuk švilpimu.

Toks „Roland Garros“ fanų elgesys daug ką nustebino – A.Sabalenka iš pradžių manė, kad švilpiama jai ir tik vėliau suprato, kas iš tiesų vyksta. Tuo tarpu M.Kostiuk pareiškė, kad fanams turėtų būti gėda.

„Turiu pripažinti, kad tokios reakcijos nesitikėjau, bet korte į tai niekaip nereagavau. Manau, kad sirgaliai turėtų jausti gėdą dėl tokio elgesio, bet aš negaliu spręsti už juos. Aš jaučiuosi normaliai. Socialiniuose tinkluose dėl savo pasisakymų sulaukdavau daug neapykantos žinučių. Dėl šios priežasties ištryniau beveik visas socialinių tinklų programėlės. Nebeskaitau komentarų. Man jau atsibodo skaityti visą tą „mėšlą“, kurį žmonės rašo“, - sakė M.Kostiuk.

Tenisininkę užstojo Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba.

„Aš palaikau Martą Kostiuk, kuri buvo nušvilpta, kai nepaspaudė rankos baltarusei Arynai Sabalenkai. Tie, kurie švilpė, turėtų apsilankyti Bučoje, į kurią Rusijos armija įsiveržė iš Baltarusijos teritorijos ir išžudė civilius, arba bėgti į slėptuvę, kai Rusijos naikintuvas pakyla Baltarusijoje. Tada galėsite švilpti“, - rašė D.Kuleba.

