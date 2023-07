Ukrainos sporto žvaigždės savo poziciją Bachui išdėstė akis į akį – reikalavo neįsileisti rusų sportininkų

Ten jos bandė įkalbėti TOK prezidentą Thomą Bachą uždrausti visiems rusams ir baltarusiams dalyvauti Paryžiaus olimpiadoje.

„Prasidėjus plataus masto karui, Thomas Bachas sakė, kad palaiko mus ir užėmė tvirtą poziciją. Nuo to laiko karo veiksmai nesustojo, niekas nepasikeitė, tačiau TOK pozicija kažkodėl ėmė keistis. Dalyvauti vienose varžybose su žmonėmis, kurie kasdien naikina tavo valstybę, yra labai sudėtinga. Rusai praktiškai kiekvieną dieną leidžia raketas į Ukrainos teritoriją.

Aš nežinau, ką mes dar turime padėti, kad žmonės suvoktų mūsų situacija. Mes daug kalbame apie tai, pateikiame daug įrodymų. Iki olimpinių žaidynių liko metai ir mes padarysime viską, kad rusams ir baltarusiams į jas būtų uždrausta vykti“, – sakė Ukrainos šuolių į aukštį žvaigždė Jaroslava Mahučich, tuo pačiu padėkojusi tarptautinės lengvosios atletikos federacijos prezidentui Sebastianui Coe už išlaikomą griežtą poziciją rusų ir baltarusių sportininkų atžvilgiu.

Progos pasikalbėti su Th.Bachu akis į akį nepraleido Ukrainos bėgikės Viktorija Tkačiuk ir Anna Rižikova. Th.Bachas joms pažymėjo, kad sprendimas dėl rusų ir baltarusių dalyvavimo olimpiadoje dar nepriimtas.

„Jis pasakė, kad žino mūsų poziciją ir pakvietė plačiau padiskutuoti šia tema. Jis pažymėjo, kad sprendimas dėl rusų ir baltarusių dalyvavimo žaidynėse dar nepriimtas. Šiuo metu yra svarstoma daug įvairių scenarijų, vienas jų – galimybė leisti žaidynėse startuoti nedidelei grupelei rusų ir baltarusių. Jie turėtų neutralių atletų statusą, negalėtų demonstruoti savo šalies simbolikos ir turėtų būti niekaip nesusiję su karu bei negalėtų jo aktyviai palaikyti.

Thomas Bachas pažymėjo neatmetantis galimybės, kad rusų ir baltarusių gali apskritai nebūtų žaidynėse. Viskas priklauso nuo rusų veiksmų. Jei bus pastebėta, kad rusai bando apeidinėti dabar galiojančias rekomendacijas, tuomet gali būti imtasi griežtesnių sprendimų“, – sakė A.Rižikova.

Happy to meet athletes participating in the @Athletissima @Diamond_League meeting in Lausanne. Great to speak with them and to hear their views. Wishing them good luck on their journey to the Olympic Games #Paris2024. - IOC President Thomas Bach. pic.twitter.com/CSdSnsPyWF