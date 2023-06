Galutinis sprendimas: Eurolygoje įvedamos įkrintamosios, aiškus visas klubų sąrašas

Las Palmo „Gran Canaria“ laimėjo praėjusį Europos taurės turnyrą, tačiau patys ispanai dėl finansinių priežasčių atsisakė kovoti stipriausiame Senojo žemyno turnyre.

Eurolygoje toliau žais Kauno „Žalgiris“, Berlyno ALBA, Stambulo „Anadolu Efes“, Monako „AS Monaco“, Vitorijos „Baskonia“, Belgrado „Crvena Zvezda“, Milano „EA7 Emporio Armani“, Miuncheno „Bayern“, Barselonos „Barcelona“, Stambulo „Fenerbahče“, Vilerbano ASVEL, Tel Avivo „Maccabi“, Pirėjo „Olympiacos“, Atėnų „Panathinaikos“, Belgrado „Partizan“, Madrido „Real“, Valensijos „Valencia“ ir Bolonijos „Virtus“ klubai.

Taip pat pristatytos įkrintamosios, kurioje kovos 7-10 vietas užėmusios komandos.

7–8 vietos komandos sužais tarpusavyje ir vieną dvikovą laimėjusi komanda pateks į atkrintamąsias. Tuo tarpu pralaimėjusi ekipa susitiks su 9–10 vietų tarpusavio akistatą laimėjusiu klubu.

Namų pranašumą visose porose turės aukštesnę vietą reguliariajame sezone užėmusi komanda.

Visas Eurolygos kovas tradiciškai bus galima stebėti naujos kartos Go3 televizjoje.

