Pristatytas finansinis planas, kuris turėtų sulyginti moterų ir vyrų atlyginimus teniso pasaulyje

Jei „Didžiojo kirčio“ turnyruose vyrų ir moterų uždarbiai yra seniai sulyginti, tai WTA 1000 turnyrų dalyvės uždirba gerokai nei ATP 1000 turnyrų tenisininkai. Tą patį galima pasakyti ir apie WTA 500 bei ATP 500 turnyrus.

Per keletą pastarųjų metų nelygybė tik dar labiau padidėjo. Geriausiu to pavyzdžiu tapo šių metų „Italian Open“ renginys Romoje (Italija). Ten vykusio ATP 1000 turnyro dalyviai dalinosi beveik 8,638 mln. JAV dolerių prizinį fondą, o ten pat WTA 1000 turnyrą žaidusioms tenisininkėms buvo skirtas tik beveik 3,573 mln. JAV dolerių prizinis fondas.

Pranešama, kad WTA 1000 turnyrų skaičius per metus nuo 9 bus padidintas iki 10. Daugelis iš jų nuo šiol vyks po dvi savaites, kaip tai daroma ir ATP ture. Į kalendorių bus įtraukti 4 nauji WTA 500 kategorijos turnyrai, o kai kurie WTA 250 turnyrai bus paaukštinti iki WTA 500 statuso.

WTA tikina, kad nuo 2024 m. turnyrų priziniai fondai bus reguliariai didinami. Siekiama, jog 2027 m. tie WTA 1000 ir WTA 500 turnyrai, kurie rengiami kartu su ATP 1000 arba ATP 500 turnyrais, pasiūlytų vienodą prizinį fondą. Tuo tarpu atskirai rengiami šių kategorijų turnyrai pagal prizinį fondą su vyrų turnyrais turėtų susilyginti 2033 m.

WTA taip pat žada kiek pakeisti taisykles aukščiausiai reitinguotoms žaidėjoms, kad jos dažniau rinktųsi WTA 1000 ir WTA 500 serijos turnyrus. Kol kas tiksliai nėra aišku, ko bus imtasi, bet spėjama, kad toms žaidėjoms bus apribotos galimybės žaisti WTA 250 turnyrus.

WTA neseniai pradėjo bendradarbiauti su „CVC Capital Partners“ firma, kuri už 20 proc. WTA akcijų paklojo 150 mln. JAV dolerių.

WTA announces new circuit structure (including 10 events at the 1000 level) and a "pathway to equal prize money," committing to equal prize money at combined events by 2027.



