Ukrainiečių lyderis po nesėkmės prieš Velsą: „Kiekvienas iš mūsų atidavėme viską“

Ukrainos rinktinei tai buvo absoliučiai kitokia atranka nei įprasta: po to, kai vasario 24-ą dieną Rusija surengė invaziją į Ukrainą, o mūšiai dar tęsiasi, Ukrainos futbolininkai buvo priversti bėgti iš šalies.

Nepaisant pralaimėjimo, Ukrainos rinktinės žaidėjas Oleksandras Zinčenka didžiuojasi Ukrainos pasirodymu.

„Kiekvienas iš mūsų atidavėme viską. Nemanau, kad nusipelnėme pralaimėti, bet toks yra futbolas, taip nutinka. Futbolas yra emocijos ir jų futbolo sirgaliams galime padovanoti tikrai puikių, bet šiandien nepasiekėme norimo rezultato.

Visi turi ir toliau kovoti, o kaip futbolininkai, turime kuo geriau atstovauti savo šaliai. Kiekvienas nori gyventi taikoje ir mes turime visiškai sustabdyti karą. Šiandien tai Ukraina, bet kas žino rytoj? Turime likti kartu“, – sakė futbolininkas.

O.Zinčenkai pritarė ir Oleksandras Petrakovas.

„Manau, kad padarėme viską, ką galėjome, bet labai noriu, kad Ukrainos žmonės prisimintų mūsų komandą ir mūsų pastangas. Noriu atsiprašyti, kad neįmušėme įvarčio, bet tai yra sportas.

Linkiu Velsui viso ko geriausio pasaulio čempionate, o visa Ukraina yra labai dėkinga Velsui“, – kalbėjo O.Petrakovas.

Šiose rungtynėse abiejų komandų sirgaliai plojo Ukrainai, o tarp jų buvo ir šimtai pabėgėlių vaikų, kuriems Velso futbolo asociacija suteikė nemokamus bilietus.

