Ukraina neteko dar vieno garsaus sportininko: mirė kare sužalotas kikbokso atstovas

S. Lysiukas patyrė rimtus sužalojimus, neteko daug kraujo ir buvo gydomas Dnipro miesto ligoninėje, tačiau galiausiai neišgyveno.

Multiple world kickboxing champion Serhii Lysiuk died at the front after being seriously wounded.



Honored Master of Sports of Ukraine, six-time world kickboxing champion Serhii Lysiuk volunteered for the frontline at the beginning of the full-scale invasion.



On November 12,… pic.twitter.com/gnQxv8k5HT