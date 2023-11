Daviso taurėje – įspūdinga Novako Džokovičius serija ir serbų pergalė ketvirtfinalyje

Serbus į priekį išvedė Miomiras Kecmanovičius (ATP-55), kuris per 2 valandas 5 minutes 7:6 (7:2), 7:6 (8:6) nugalėjo Jacką Draperį (ATP-60).

Pirmojo seto pabaigoje M. Kecmanovičius nerealizavo keturių progų tašku laimėti varžovo padavimų seriją, iš kurių dvi buvo ir progos tašku baigti setą. J. Draperis šiaip ne taip atsilaikė iki pratęsimo, bet jame pralaimėjo du taškus savo padavimų metu, o varžovui paduodant kamuoliuką nenuveikė nieko ypatingo.

Antrajame sete jau nė vienas žaidėjas neturėjo „break pointų“ ir teko žaisti pratęsimą. M. Kecmanovičius jo pradžioje atsiliko 0:2, bet į tai atsakė spurtu 5:0. J. Draperis vėliau panaikino visą deficitą (5:5), bet „set pointų“ taip ir nesusikūrė. Tuo tarpu M. Kecmanovičius pasinaudojo antrąja proga tašku laimėti mačą (6:5, 7:6).

Antrajame vienetų mače geriausias pasaulio tenisininkas Novakas Džokovičius (ATP-1) po 1 valandos 42 minučių kovos 6:4, 6:4 pranoko Cameroną Norrie (ATP-18).

N. Džokovičius pirmajame sete iniciatyvą perėmė po penktojo geimo. Serbas savo persvarą galėjo dar labiau padidinti septintajame geime, bet nerealizavo keturių „break pointų“, nors pirmavo 40:0. Antrajame sete serbas iš karto „sausai“ laimėjo brito padavimų seriją. Penktajame geime serbas bandė dar padidinti pranašumą, tačiau pralaimėjo 5 „break pointus“. Vėliau tenisininkai ramiai rinko taškus savo padavimais, o tai tenkino serbą, išlaikiusį pergalingą persvarą.

N. Džokovičiui ir C. Norrie tai buvo pirma akistata nuo gegužės 16 d., kai Romoje (Italija) britas po smūgio iš oro kamuoliuku kliudė nusisukusio serbo koją. Britas tada iš karto atsiprašė, bet N. Džokovičius dar kurį laiką piktai žiūrėjo į varžovą, o vėliau pareiškė, kad tai buvo nesportiškas elgesys.

N. Džokovičius Daviso taurėje laimėjo net 21-ą vienetų mačą iš eilės. Paskutinį kartą jis pergalės nepasiekė 2011 m., kai patyrė traumą, o pralaimėjimą iki galo vykusiame mače jis pastarąjį kartą patyrė 2009 m. prieš Davidą Ferrerą.

