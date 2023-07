Ukraina liūdi: karo lauke žuvo garsus šalies fechtuotojas

Skelbiama, kad dar liepos 3 dieną žuvo, o liepos 13-ąją buvo palaidotas Pasaulio ir Europos jaunių fechtavimosi čempionas Denysas Boreyko. Gimtajame Dniepre jis buvo įkūręs fechtavimo klubą „Liberte“.

„Nuo pat pirmųjų Rusijos plataus masto karinės invazijos dienų vasarį Denysas padėjo Ukrainos karinei ir teritorinei Dniepro gynybai, o 2022 metų kovą savo noru prisijungė prie Ukrainos ginkluotųjų pajėgų. Amžinas atminimas herojui!“, – rašė A. Geraščenko.

Ukrainian fencing champion Denys Boreyko died defending Ukraine on 3, July, 2023, the National Fencing Federation reports. He was 34 years old.



Denys was a world champion and European champion among juniors, as well as a master of sports of international class.



He founded the… pic.twitter.com/eS3SGML92Z

