UFC turnyro svėrimai: viena kova buvo atšaukta, pagrindinės programos dalyvis svorį viršijo beveik 2 kg

Danielis Santosas nepasirodė oficialiam svėrimui ir jo kova prieš Davey Grantą buvo atšaukta. UFC transliacijos komentatorius Brendanas Fitzgeraldas paskelbė, kad D. Santosas patyrė „sveikatos problemą“. Svėrimuose vis tiek dalyvavęs D. Grantas svėrė 135,5 svaro.

Pagrindinės kovos dalyviai Joshas Emmettas ir Lerone'as Murphy sėkmingai pasiekė leistiną puslengvio svorio (iki 146 svarų) ribą. J. Emmettas pirmasis lipo ant svarstyklių ir užfiksavo 146 svarus, o L. Murphy, kuriam tai bus antra pagrindinė kova UFC, svėrė 145,5 svaro.

Tuo metu Cortaviousas Romiousas viršijo svorio limitą daugiau nei trimis svarais. 2024 metų „Contender Series“ kontraktą iškovojęs C. Romiousas svėrimuose pasirodė per pirmąsias dešimt minučių ir užfiksavo 139,5 svaro – tai yra 3,5 svaro (apie 1,58 kg) daugiau nei leistina, tuo tarpu jo varžovas 30-metis korėjietis Chang Ho Lee sėkmingai pasiekė reikiamą svorį (136 svarai). Kova įvyks kaip suplanuota, tačiau C. Romiousas praras 20 proc. savo honoraro.

C. Romious dar 2024 m. rugpjūčio mėnesį po „Contender Series“ pasakojo, kad prieš šį realybės šou jis buvo atleistas, vos neprarado savo namų, neteko automobilio ir džiaugėsi, kad pagaliau galės nusipirkti lovą.

Pirmoji C. Romious kova UFC organizacijoje vyko 2024 m. lapkritį, tačiau tada jis teisėjų sprendimu pralaimėjo Gastonui Bolanos.

Cortavious Romious revealed he's been sleeping on the floor and plans to buy a bed after earning a UFC contract



"I got fired before [my first fight on the Contender Series]. I was getting ready to lose my apartment, I lost my car. I was down bad... Now I can buy me a bed"