UFC turnyro kovos: nauji rekordai bei gražūs nokautai

J.Milleris antrojo raundo pradžioje nokautavo UFC naujoką Ericką Gonzalezą (14-6 MMA, 0-1 UFC) bei pasirodydamas net 38 kartą UFC narve, aplenkė Donaldą „Kaubojų“ Cerrone‘ą ir tapo daugiausiai kovų organizacijoje turėjusiu atletu.

E.Gonzalezas kovą pradėjo gerai ir atliko keletą puikių smūgių. Visgi J.Milleris greitai prisitaikė prie varžovo, sugebėjo jį sulėtinti, o antrojo raundo pradžioje kairės rankos smūgiu privertė sukniubti varžovą ant žemės ir teisėjas be jokių dvejonių nutraukė kovą.

Dar 2018 m. rugsėjį J.Milleris tapo pirmuoju kovotoju, UFC organizacijoje pasiekusiu 30 kovų ribą.

