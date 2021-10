Dėl čempiono vardo kovojęs Julius Anglickas parklupdė varžovą, bet galiausiai kovą pralaimėjo

Tai buvo ne tik kova dėl čempiono titulo, tačiau ir pussunkio svorio kategorijos „Grand Prix“ pusfinalis. Prieš pagrindinę vakaro kovą vykusiame kitame pusfinalyje Corey Andersonas pirmame raunde techniniu nokautu nugalėjo Ryaną Baderį.

Priminsime, kad „Bellator“ – antra pagal pajėgumą mišrių kovos menų organizacija pasaulyje. J. Anglickas į ją pateko prieš beveik dvejus metus ir spėjo į narvą žengti tris kartus – visus tris kartus lietuvio ranką kilo į viršų po vieningo teisėjų sprendimo.

Pirmame raunde J.Anglickas kontratakuodamas puikiu dešinės rankos smūgiu privertė V.Nemkovą suklupti, tačiau čempionas labai greitai atsistojo. V.Nemkovas nusprendė nebesikeisti smūgiais su lietuviu, todėl jau netrukus puolė jam į kojas ir atliko pirmą parvertimą.

Būtent taip klostėsi ir likusi kova – jeigu ji vykdavo stovėsenoje, jau netrukus V.Nemkovas gana lengvai versdavo J.Anglicką ir laikydamas jį prispaustą prie žemės atlikdavo krūvas smūgių tiek rankomis, tiek alkūnėmis. Antrame raunde kovotojai netyčia susidūrė galvomis, o tai lėmė, kad žemiau J.Anglicko dešiniosios akies atsivėrė kirstinė žaizda, iš kurios nuolat veržėsi kraujas.

J.Anglicko jėgas seko ir jeigu trečiame raunde, kuomet V.Nemkovas bandė atlikti rankos laužimą, J.Anglickas sugebėjo išsilaikyti ir neatiduoti rankos, tai ketvirtame raunde, likus 40 sekundžių iki jo pabaigos, J.Anglickas nebesugebėjo jos išsaugoti ir V.Nemkovas privertė lietuvį pasiduoti „kimura“ veiksmu.

