UFC prezidentas pranešė, kad Conoras McGregoras pasitraukė iš birželį turėjusios vykti kovos

C. McGregoras (22-6) turėjo tapti renginio pagrindiniu dalyviu, bet dėl traumos pasitraukė. Tai pirmas kartas per visą C. McGregoro karjerą UFC, kai jis pasitraukia iš kovos dėl bet kokios priežasties.

Pasak D. White'o, naujasis pagrindinis renginys yra lengvo sunkiasvorių titulų kova tarp Alexo Pereiros ir Jiří'io Procházkos.

D. White'as taip pat paskelbė apie dar dvi naujas kovas: Carlosas Ulbergas kovos su Anthony Smithu lengvo svorio kategorijoje, nes Jamahalas Hillas, kuris turėjo kovoti pagrindinėje kovoje, dėl traumos iškrito.

Pasak UFC prezidento, išparduotas renginys buvo panašus į UFC rekordą, nes tiesioginių bilietų suma siekė daugiau nei 20 milijonų JAV dolerių. UFC nepranešė, ar bus perkelta netitulinė pusvidutinio svorio kova tarp C. McGregoro ir M. Handlerio.

REKLAMA

REKLAMA

35-erių C. McGregoras turėjo grįžti į varžybas pirmą kartą po to, kai 2021 m. liepos mėn. patyrė kojos lūžį per TKO pralaimėjimą Dustinui Poirier. Buvęs plunksninio ir lengvojo svorio čempionas nuo 2017 m. kovėsi tik keturis kartus.

Airis per tuos pasirodymus turi vieną pergalę ir tris pralaimėjimus (1-3), du kartus pralaimėjęs Poirier ir 2018 m. kovoje dėl titulo nusileidęs Khabibui Nurmagomedovui.