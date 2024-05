Vienas keisčiausių pergalės šventimų – UFC kovotojas publikai parodė nuogą užpakalį

Trečiojo raundo pradžioje D.Lewisas atliko tikslų dešinės rankos smūgį, po kurio R.Nascimento krito ant žemės, o amerikietis tęsė smūgių krušą, kol teisėjas nutraukė kovą.

Po pergalės D.Lewisas audrino publiką – nusimovė šortus, juos pakratė prie gulinčio R.Nascimento ir suko ratą aplink narvą.

DERRICK LEWIS TOOK OFF HIS SHORTS AFTER THE KO 🤣 #UFCSTLOUIS pic.twitter.com/btLgiDk2ap