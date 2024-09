UFC narve amerikietis patyrė vieną brutaliausių metų nokautų: buvo išgabentas į ligoninę

Vietinis kovotojas trečiojo raundo viduryje „išjungė“ amerikietį Mattą Frevolą (11-5-1). F.Ziamas varžovą nokautavo spyriu keliu į galvą. M.Frevola, krisdamas žemyn, dar pametė dantų apsaugą ir jau buvo „atsijungęs“. Nepaisant to, F.Ziamas tęsė ataką ir dar sudavė porą smūgių varžovui į galvą, kol teisėjas nutraukė kovą.

M.Frevola ne vieną minutę pragulėjo ant nugaros, kol atsipeikėjo ir buvo pasodintas ant kėdės. Vėliau amerikietis buvo nugabentas į ligoninę. Laimei, kompiuterinė tomografija neparodė rimtesnių smegenų pažeidimų. Tiesa, M.Frevolai buvo nustatytas akiduobės lūžis.

M.Frevola po kovos padėkojo sirgaliams už palaikymą, o F.Ziamas atsiėmė 50 tūkst. JAV dolerių premiją už vieną geriausių vakaro pasirodymų.

