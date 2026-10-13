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UFC legenda Jonas Jonesas atsigręžė į tobulą karjeros pabaigą ir atskleidė didžiausią apgailestavimą

2026-10-13 09:14 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-13 09:14
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Mišrių kovos menų (MMA) legenda Jonas Jonesas prisipažino, kad 2024 metų lapkritį iškovota pergalė prieš Stipę Miočičių veikiausiai tapo tobula jo įspūdingos karjeros pabaiga. Nors 28 pergales ir 1 pralaimėjimą MMA narve turintis amerikietis džiaugiasi pasiekimais, jam vis dar apmaudu dėl praleisto istorinio „UFC Freedom 250“ turnyro Baltuosiuose rūmuose.

Jonas Jonesas | „Stop“ kadras

Mišrių kovos menų (MMA) legenda Jonas Jonesas prisipažino, kad 2024 metų lapkritį iškovota pergalė prieš Stipę Miočičių veikiausiai tapo tobula jo įspūdingos karjeros pabaiga. Nors 28 pergales ir 1 pralaimėjimą MMA narve turintis amerikietis džiaugiasi pasiekimais, jam vis dar apmaudu dėl praleisto istorinio „UFC Freedom 250“ turnyro Baltuosiuose rūmuose.

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Sunkiasvorių kategorijos čempiono titulą „UFC 309“ turnyre apgynęs J. Jonesas narve daugiau nepasirodė. Bendraudamas su „The Schmo“, buvęs dviejų skirtingų svorio kategorijų čempionas teigė, kad ši kova jam buvo itin reikšminga dėl asmeninių bei istorinių aplinkybių, įskaitant tai, jog arenoje lankėsi tuometinis išrinktasis Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas.

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„Tikiu, kad tai buvo mano paskutinė akimirka narve, ir ji buvo puiki. Gavau progą kovoti, kai mano brolis dar buvo gyvas, o tėtis buvo šalia. Galėjau pasauliui pasakyti, kad myliu Jėzų, ir tai niekada nepasikeis. Taip pat turėjau garbės atiduoti pagarbą mūsų prezidentui“, – sakė J. Jonesas.

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Visų laikų geriausiu kovotoju dažnai tituluojamas J. Jonesas pabrėžė, kad po pergalės prieš S. Miočičių pasiekti daugiau jau nebeįmanoma.

„Nesu didelis politikos gerbėjas, bet kai tavo kovoje dalyvauja prezidentas, nesvarbu, ar esi demokratas, ar respublikonas, tai yra milžiniškas įvykis. Nuoširdžiai nemanau, kad gali būti kažkas geriau. S. Miočičius buvo laikomas geriausiu visų laikų sunkiasvoriu. Žinoma, mes abu jau vyresni, bet jį įveikti... Nemanau, kad įmanoma pasiekti ką nors svarbesnio“, – aiškino J. Jonesas.

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Kova su S. Miočičiumi atrodė kaip tobulas atsisveikinimas, tačiau J. Jonesas dėjo daug pastangų, kad taptų birželį vykusio „UFC Freedom 250“ renginio dalimi. Amerikietis netgi sugrįžo į antidopingo testavimo programą ir tikino vedęs derybas dėl pasirodymo, tačiau UFC vadovas Dana White'as tokias kalbas griežtai paneigė.

„Buvo Baltųjų rūmų turnyras. Tai buvo vienas iš nedaugelio vakarų mano karjeroje, kai tiesiog galvojau, jog privalėjau ten būti. Paprastai nesigailiu savo sprendimų, bet nedalyvavimas šiame renginyje yra vienas didžiausių apgailestavimų mano gyvenime. Vis dėlto, jei daugiau niekada nekovosiu, manau, kad būsiu velniškai laimingas“, – teigė J. Jonesas.

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Pokalbio metu J. Jonesas taip pat pasidalijo mintimis apie artėjančią „UFC 334“ turnyro pagrindinę kovą. Joje susikaus prancūzas Cirylas Gane'as ir nepralaimėjęs pretendentas Joshas Hokitas. „UFC Freedom 250“ renginyje laikinąjį čempiono diržą iškovojęs C. Gane'as pagal taisykles turėjo susikauti su Tomu Aspinallu, tačiau pastarajam atlaisvinus titulą dėl neaiškaus akies traumos gijimo ir komisijos leidimo trūkumo, prancūzas tapo neginčijamu sunkiasvorių kategorijos čempionu ir pirmą kartą gins šį diržą.

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„Palaikau visus vaikinus... Meluočiau, jei nepasakyčiau, kad kuo daugiau varžovų įveikia C. Gane'as, tuo labiau atsiskleidžia mūsų komandos ir šeimos išskirtinumas. Mano prognozė – Joshas Hokitas tikrai gali laimėti, bet vėlgi meluočiau, jei teigčiau, kad C. Gane'o pergalės neprideda vertės mūsų prekės ženklui. Tegu laimi geriausias“, – kalbėjo J. Jonesas.

J. Joneso sugrįžimo galimybė išlieka miglota, tačiau kovotojas vis dar figūruoja testavimo programoje ir šiais metais jau buvo kelis kartus patikrintas. Viltį pamatyti legendą narve neseniai pakurstė ir jo auklėtinis Gable'as Stevesonas, tačiau pats J. Jonesas kol kas yra susitaikęs su mintimi, jog profesionalo kelią jau baigė.

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