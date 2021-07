UEFA skyrė baudą Anglijos futbolo federacijai

Pranešama, kad Anglijos futbolo federacijai skirta 30 tūkstančių eurų bauda.

UEFA nubaudė anglus už incidentą, kai 11 m. baudinių serijos metu kažkas iš tribūnų švietė lazerio šviesomis į danų vartininko K. Schmeichelio veidą.

Taip pat anglai buvo kaltinami ir tuom, jog švilpė per Danijos nacionalinį himną bei naudojo pirotechniką per tą pačias Europos čempionato pusfinalio rungtynes.

Europos čempionato pusfinalio rungtynes Londono „Wembley“ stadione stebėjo 63 tūkst. žiūrovų. Sekmadienį vyksiantis finalinis mačas su italais bus žaidžiamas tame pačiame stadione.

UEFA fined the English Football Federation for English fans who caught Kasper Schmeichel with a laser in his eye.#EURO2020| #DEN #ENG pic.twitter.com/RqNSy24xB3