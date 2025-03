UEFA prakalbo apie galimus taisyklių pakitimus: Alvarezo baudinys – aiškiai netyčinis

Argentiniečio smūgis buvo atšauktas po VAR peržiūros, kuri nustatė, kad J.Alvarezas slystelėjęs du kartus lietė kamuolį. Šis sprendimas kainavo „Atletico“ galimybę laimėti seriją, kadangi baudinių serijoje jie pralaimėjo 2:4, o „Real“ iškovojo kelialapį į ketvirtfinalį, kuriame susitiks su Londono „Arsenal“.

„Atletico“ strategas Diego Simeone po rungtynių aiškino, kad „kamuolys nejudėjo“, tačiau UEFA pateiktoje filmuotoje medžiagoje matyti, kaip J.Alvarezas pirmiausia palietė kamuolį kaire stovinčia koja, o tuomet smūgiavo dešine.

UEFA pranešime teigiama: „Atletico“ kreipėsi į UEFA dėl epizodo, kuris nulėmė J.Alvarezo baudinio anuliavimą Čempionų lygos rungtynėse prieš „Real“.

Nors kontakto laipsnis minimalus, žaidėjas pirmiausia palietė kamuolį stovinčia koja, o tik po to jį smūgiavo, kaip matyti pridėtame vaizdo įraše. Pagal galiojančią taisyklę („Žaidimo taisyklės“, 14.1 taisyklė), VAR turėjo pranešti teisėjui, kad įvartis turi būti anuliuotas“.

