UEFA Čempionų lyga: Vokietijos milžiną sutriuškinęs „Man City“ priartėjo prie pusfinalio

Pirmąjį rungtynių įvartį „miestiečiams“ pelnė Rodri. „Man City“ ispanas pasižymėjo 27 min. po komandos draugo Bernardo Silva perdavimo.

Antrasis įvartis į vokiečių vartus krito 70 minutę, kai po Erlingo Halando perdavimo pasižymėjo B. Silva.

Dar po 7 min. krito ir trečiasis įvartis – pasižymėjo Norvegijos vienaragis E. Haalandas.

