Dvynes suvilioti bandęs Neymaras skaudžiai nudegė

„Pamenu, kaip gavau iš jo asmeninę žinutę. Žinai, kaip jis susimovė? Jis vis rašinėjo žinutes mano seseriai, bet kai ši susirado draugą, Neymaras jai nustojo rašinėti ir pradėjo bendrauti su manimi. Jis pagalvojo, kad aš nežinau apie jo ankstesnes žinutes mano seseriai.

Iš pradžių su Neymaru šiek tiek „pažaidžiau“. Žinai, ką jis man atrašė? Pasakė, kad galbūt norėtų suvilioti mus abi. Negi jis galvoja, kad seserys apie tokius dalykus nepasišneka? Aišku, jei jis būtų parašęs tik man, aš jau turbūt būčiau Paryžiuje ir apžiūrinėčiau miestą“, - pasakojo Keyla.

🚨🚨| Brazilian volleyball player Key Alves claims Neymar contacted her and asked her for a threes**e with her sister. [SPORT] pic.twitter.com/rKGdCrPMuK

