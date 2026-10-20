UEFA Čempionų lyga: PSG – „Barcelona“ (APŽVALGA)

Įdomūs faktai prieš rungtynes:
• PSG ir „Barcelona“ pergalingai startavo Čempionų lygoje šiame sezone. Prancūzijos klubas sutriuškino Bratislavos „Slovan“ ir užtikrintai susitvarkė su „Manchester City“. Tuo tarpu katalonai nepaliko šansų „Feyenoord“ bei nugalėjo „Galatasaray“.
•„Opta“ superkompiuteris nedideliu šių rungtynių favoritu laiko PSG klubą, kuris laimėjo 39,7 proc. iš 10 tūkst. prieš rungtynes atliktų simuliacijų, „Barcelona“ – 37,7 proc., o 22,6 proc. simuliacijų baigėsi lygiosiomis.
• Nuo 2024/2025 m. sezono daugiausia įvarčių Čempionų lygoje buvo užfiksuota PSG (134) ir „Barcelonos“ (130) rungtynėse.
• Iš visų dvikovų, kurios Čempionų lygos istorijoje įvyko 10 ar daugiau kartų, tik „Ajax“ ir „Bayern“ susitikimuose buvo užfiksuotas didesnis įvarčių per rungtynes vidurkis (3,9) nei akistatose tarp PSG ir „Barcelonos“ (3,8 – 57 įvarčiai per 15 susitikimų).
• Tai bus jau 17-as kartas, kai PSG susitiks su „Barcelona“ (6 pergalės, 4 lygiosios, 6 pralaimėjimai). Tai bus didžiausias rungtynių skaičius, kurį Prancūzijos klubas bus sužaidęs prieš vieną varžovą dideliame Europos turnyre (tiek pat kartų su „Bayern“, 7 pergalės, 1 lygiosios, 9 pralaimėjimai).
Trenerių ir žaidėjų komentarai:
„Norime laimėti. Žvelgiant į visą turnyrą, šios rungtynės galbūt nėra tokios svarbios, tačiau šis susitikimas – ypatingas. Tai yra du aukščiausio lygio klubai, turintys aiškius identitetus. Tai bus gera sportinė dvikova. Rungtynės bus įtemptos, nes abi komandos pasižymi dideliu individualiu meistriškumu. Žaidimas namuose mums suteikia pranašumą, čia esame kur kas stipresni.“
Luisas Enrique, PSG komandos vyriausiasis treneris
„Manau, kad yra visos prielaidos tam, kad šios rungtynės taptų vienomis iš puikiausių. Nežinome, kas nutiks, tačiau tai dvi komandos, turinčios puikių individualių žaidėjų. Abi ekipos nori nuolat kontroliuoti kamuolį, o jį praradus – taiko spaudimą.“
Vitinha, PSG komandos saugas
„L. Enrique vadovaujama PSG komanda žaidžia fantastišką futbolą, o jis yra vienas geriausių trenerių pasaulyje. Man patinka jo intensyvumas, tai, kaip jo komanda spaudžia varžovus, žaidėjai keičiasi pozicijomis bei jo sistemos lankstumas. Antradienį mūsų laukia geras testas. Norėčiau, kad komanda žaistų pasitikėdama savo jėgomis, kaip ekipa, laimėjusi paskutines 11 rungtynių. Žaisime prieš geriausią komandą pasaulyje per pastaruosius dvejus metus, mums tai yra galimybė.“
Hansi Flickas, „Barcelonos“ komandos vyriausiasis treneris
„Įsivaizduoju, jog bus graži kova aikštės viduryje. Abiejų komandų saugams yra sunkiau, kai nekontroliuoja kamuolio, tad antradienį pranašumą turės ta komanda, kuri jį valdys. Atvykstame pagavę gerą bangą ir kupini pasitikėjimo. Laukiame sunkių rungtynių prieš sudėtingą varžovą, tačiau nelaikome to finalu. Norime laimėti. Tai yra geras varžovas, leidžiantis įvertinti mūsų lygį Europos mastu. Tikiuosi, jog rungtynės patiks sirgaliams, o mes namo parsivešime tris taškus.“
Pedri, „Barcelonos“ komandos saugas
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