UEFA atskleidė, kiek Čempionų lygos klubai uždirbo 23/24 m. sezoną: „Real“ sulaukė rekordinės sumos

Ketvirtadienį UEFA paskelbė savo metinę finansinę ataskaitą, kurioje pateikiami duomenys apie kiekvieną komandą, dalyvavusią UEFA trijuose klubų turnyruose 2023–2024 metų sezone.

Praėjusio sezono metu „Real“ uždirbti 138,8 mln. eurų buvo beveik 4 mln. eurų daugiau nei „Manchester City“ gavo laimėję titulą 2022–2023 metų sezone ir padėjo „Real“ metines pajamas pirmą kartą peržengti 1 mlrd. eurų ribą.

Pusfinalį pasiekusi Paryžiaus „Saint-Germain“ su 124,4 mln. eurų buvo antri pagal išmokas Čempionų lygoje, o Dortmundo „Borussia“ kelionė iki finalo buvo verta 120,7 mln. eurų.

„Man City“ vėl buvo daugiausiai uždirbusi Anglijos „Premier“ lygos komanda Čempionų lygoje, surinkusi 110,4 mln. eurų. Londono „Arsenal“ sugrįžimas į pagrindinį turnyrą buvo vertas 94 mln. eurų, o Mančesterio „United“, kurie praėjusį sezoną nepateko į atkrintamąsias varžybas, uždirbo 60,7 mln. eurų.

„Newcastle United“ pirmasis per du dešimtmečius dalyvavimas Čempionų lygoje taip pat baigėsi prieš atkrintamąsias varžybas, tačiau jų žemas UEFA koeficientas, pagrįstas ankstesniais sezonais Europos futbole, lėmė, kad jų bendros prizinės lėšos siekė tik 34,4 mln. eurų.

