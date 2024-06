UEFA apdovanojo geriausius Čempionų lygos žaidėjus: triumfavo Vinicius ir Bellinghamas

„Vinicius Junioras Madrido „Real“ komandai per pergalingą kampaniją atliko daugybę įstabių pasirodymų, iš viso įmušdamas šešis įvarčius, įskaitant lemiamą įvartį finale prieš Dortmundą“, – pirmadienį paskelbė UEFA.

Jis taip pat per dešimt Čempionų lygos rungtynių atliko 5 rezultatyvius perdavimus. Šeštadienį Vinicius Junioras taip pat tapo pirmuoju brazilu, pelniusiu įvarčius dviejuose skirtinguose Čempionų lygos finaluose.

✨🇧🇷 Vinícius Júnior is the 2023/24 #UCL Player of the Season 🙌#UCLfinal