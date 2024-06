„Geriausias vakaras gyvenime“: Bellinghamas ir kiti „Real“ žaidėjai šventė Čempionų lygos titulą

Nors „Borussia“ ilgą laiką buvo geresnė komanda, tačiau lemiamomis akimirkos „Real“ pavyko pasižymėti.

Tai buvo penktasis titulas Europoje „Real“ strategui Carlo Ancelotti, o Luka Modričius, D.Carvajalis ir karjerą klubiniame futbole baigęs Toni Kroosas prisijungė prie Paco Gento su šešiais titulais.

Tai pirmasis Čempionų lygos trofėjus jaunojo futbolininko Jude‘o Bellinghamo karjeroje, kuris praėjusią vasarą atvyko būtent iš „Borussia“ ekipos.

„Visada svajojau žaisti tokiose rungtynėse. Einant per gyvenimą daug žmonių sako, kad negali kažko padaryti, o tokios dienos kaip ši primena kodėl. Kai kartais pasidaro sunku, pradedi galvoti, ar verta visa tai daryti. Dėl tokių vakarų kaip šiandienos verta.

Man viskas buvo gerai, kol nepamačiau mamos ir tėčio veidų. Naktys, kai jie galėjo būti namuose jau septintą vakaro, bet jie vis tiek vežė mane į futbolą. Buvo ir mano mažasis brolis, kuriam stengiuosi būti pavyzdžiu. Sunku tai išreikšti žodžiais, tai yra geriausias vakaras mano gyvenime“, – TNT Sports“ sakė J.Bellinghamas.

Iš Karimo Benzema kapitono pareigas perėmęs Nacho Fernandezas buvo emocionalus, kadangi šios rungtynės galbūt buvo paskutinės „Real“ klube, kadangi jo sutartis baigiasi jau kitą mėnesį.

„Nuostabu, tiesiog nuostabu. Visas mano gyvenimas buvo paskirtas šiam klubui. Norint pasiekti tokius dalykus, reikia labai daug. Be jokios abejonės, šiandien yra viena laimingiausių dienų mano gyvenime.

Kentėjome labai sunkiose rungtynėse, Dortmundas žaidė puikiai. Madrido DNR pasirodo tokiose rungtynėse. Dar vienas vakaras, dar vienas finalas, dar viena taurė Europoje, toliau kuriame šio klubo istoriją. Ketinu pakelti šį trofėją kuo aukščiau. Svajonės pildosi, – su ašaromis akyse „Movistar TV“

D.Carvajalis didžiavosi galėdamas prisijungti prie išskirtinio daugkartinių laimėtojų klubo.

„Esu nepaprastai laimingas. Ypatingai dėl to, kad iškovojome šį trofėjų klubui ir pelniau įvartį Čempionų lygos finale. Nuostabus jausmas, tai buvo svajonių diena ir naktis.

Esu labai laimingas, kad prisijungiau prie šio rinktinio klubo, kuriame yra tik šeši žaidėjai, laimėję šešis trofėjus Europoje. Kiekvieną kartą, kai tai iškovojame, iš mūsų vis sunkiau tai atimti. Esu tikrai laimingas, nes savo gyvenimo komandoje žaidžiau visuose šešiuose finaluose startinėje sudėtyje. Tai mano svajonės“, – sakė D.Carvajalis.

Pergalė „Wembley“ stadione buvo paskutinė T.Krooso klubiniame futbole, kadangi jis dar praėjusį mėnesį nusprendė baigti karjerą.

„Lemiamas dalykas buvo tai, kad neįmušėme įvarčio pirmoje rungtynių pusėje. Joje tikrai nežaidėme gerai“, – sakė Vokietijos rinktinės žaidėjas. – Vėliau geriau įsivažiavome į rungtynes ir pelnėme įvartį. Buvome geresnė komanda, tačiau prireikė laiko, kad tokia taptume“.

Paprašius paaiškinti, kaip „Real“ ir toliau laimi pagrindinius trofėjus Europoje, „Real“ strategas C.Ancelotti sakė: „Tai klubo istorija ir tradicijos. Žinoma, ir žaidėjų kokybė. Klubas yra šeima, dirbame kartu be problemų, o atmosfera rūbinėje tikrai gera. Turiu padėkoti klubui ir žaidėjams, nebuvo jokio didelio ego, visi buvo kuklūs, o šį sezoną nebuvo sunku vadovauti komandai. Nežinau, kaip švęsime, bet tikrai nesiruošiame miegoti“.

Good Morning FT!

A week ago enjoyed the weekend celebrating like this for Manchester United



Now this week same celebration for Real Madrid



After a tough season the ending has been fantastic 😍❤️pic.twitter.com/7e6FddfmxH