U-16 merginos užbaigs jaunimo rinktinių vasarą: laukia kova dėl sugrįžimo į A divizioną

Prieš dvejus metus Lietuvos U16 rinktinė iškrito iš A diviziono, o pernai B divizione liko septinta, tad sugrįžimo į elitinį šešioliktuką teks siekti jau antruoju bandymu. Kelialapiai į kitų metų A diviziono varžybas atitenka trims geriausioms pirmenybių komandoms.

Lietuvės čempionatui ruošėsi apie mėnesį – stovyklavo Druskininkuose ir Anykščiuose. Šiame pasirengimo ciklo etape įvyko Baltijos taurės turnyras. Jame lietuvės įveikė estes (64:60), tačiau nusileido A divizione rungtyniausiančioms kaimynėms – lenkėms (46:82) ir latvėms (54:85).

Po to sekė išvyka į Portugaliją, kur dar prieš draugišką turnyrą patirtas pralaimėjimas šios šalies merginoms (61:62). Kontroliniame turnyre pavyko pranokti Graikija (70:52) ir Portugaliją (67:55), tačiau teko pripažinti Ispanijos pranašumą (48:86).

„Kad ir kiek to laiko beturėtume, visada jo yra per mažai, – šypsosi A. Andrušaitis. – Puikiai atsimenu nuo studijų laikų – atrodo, laiko turi daug, bet vis jo pritrūksta pabaigoje, nes nori kažką dar pagerinti. Krepšinis yra toks, kad dalykai, kurių neišeina padaryti, pasimato eigoje.

Gaila, kad turime nedaug laiko po turnyro Portugalijoje. Norėjosi to tarpo, bet imant visą periodą, ką buvome susiplanavę, kokius tikslus išsikėlėme, viską padarėme. Vienus dalykus, kurie mums svarbesni – labiau, kitus – mažiau. Matysime, kaip pavyks viską įgyvendinti.“

Nors U16 Europos čempionatas yra pirmasis tokio statuso turnyras jaunosioms krepšininkėms, pusė komandos narių jau turi patirties iš praėjusių metų, kuomet rungtyniavo su metais vyresnėmis merginomis. Debiutinis šis čempionatas bus ir komandos vairininkui.

„Yra trenerių, kurie jau dalyvavo čempionatuose, tai palengvina pasiruošimo procesą. Džiaugiamės, kad turime tokių žmonių. Tas psichologinis aspektas jau dalyvavusioms merginoms irgi turėtų būti lengvesnis. Joms bus daug lengviau ir kitas žaidėjas įvesti į tą kontekstą, ko ten laukti ir tikėtis“, – teigė specialistas.

Iš šiokios tokios patirties jau sukaupusių merginų išsiskiria Justė Mockevičiūtė ir Gabija Galvanauskaitė. FIBA anonsuojant artėjantį čempionatą Justę įtraukė tarp aštuonių įdomiausių žaidėjų, o Gabija dar šiemet padėjo Lietuvoje besivaržiusiai U20 rinktinei.

„Gabija ir Justė – vienos geresnių žaidėjų Baltijos šalyse, žiūrint į tuos talentus. Lietuvoje jos projektuojamos mūsų rinktinės lyderėmis.

Gabija yra metais jaunesnė, bet jos antropometriniai duomenys, gamtos duoti rodikliai jai daug duoda. Pernai ji jau žaidė U16 čempionate, o šiemet buvo netgi su U20 rinktine. Ta patirtis jai duoda labai daug, leidžia lengviau dominuoti su bendraamžėmis. Ji neeilinio ūgio savo metams ir pagal duomenis yra viena rimtesnių žaidėjų visoje Europoje. Prie viso to ji turi judrų kūną, kuris leidžia rinkti taškus prieš savo pozicijos žaidėjas, kurios yra lėtesnės. Pagal savo gabaritus ji ganėtinai judri ir stipri abiejose aikštės pusėse. Faktas, kad yra daug kur tobulėti, priimti geresnius sprendimus, bet visi šie dalykai, kuriuos išvardinau, šiai dienai yra neblogame lygyje. Žaidimas klijuojasi aplink ją.

O Justė, pabrėšiu, būdama 14-os metų jau važiavo į 16-mečių čempionatą, važiavo ir būdama 15-os, tad ją aš jau vadinu U16 veterane (juokiasi). Ji irgi turi labai didelį vaidmenį ir turi daug brandos. Šiuos metus ji sportavo Klaipėdos „Neptūne“, Lietuvos ir Baltijos moterų lygose. Jaučiasi ta patirtis, ta branda jai duoda labai daug. Savo vaidmeniu ji puikiai naudojasi. Išskirčiau jos krepšinio supratimą, kuris turbūt yra įgimtas. Ji visada garsėjo ne kaip fiziška, o kaip gudri žaidėja su geru IQ. Tą ji gerai išnaudoja – moka įtraukti komandos drauges, priimti sprendimus, kur ji gali užsibaigti ataką pati“, – potencialų lyderių duetą pakomentavo strategas.

Tiesa, komandoje nebus vienos intriguojančios pavardės iš pirminio kandidačių sąrašo. Tai – Venessa Kaukėnas, Malagos „Unicaja“ jaunimo sistemoje auganti Rimanto Kaukėno dukra. Jai siekti vietos dvyliktuke sukliudė trauma.

Čempionatą lietuvės pradės B grupėje. Čia laukia akistatos su Estija (ketvirtadienį 14.00 val.), Islandija (šeštadienį 21.30 val.), Didžiąja Britanija (pirmadienį 19.00 val.) bei Bosnija ir Hercegovina (antradienį 21.30 val.). Visas rungtynes tiesiogiai transliuos FIBA „YouTube“ kanalas.

„Mes kiekvieną komandą jau esame matę, tik Didžiąją Britaniją truputėlį mažiau. Kiek galime, tiek susirenkame medžiagos. Visos komandos tokios, su kuriomis galime žaisti, bet tai neblogo lygio komandos. Kaip ir mūsų rinktinėje, taip ir kitose, išskyrus Islandijoje, yra po 5-6 ar net 7 žaidėjas, kurios pernai žaidė čempionatuose. Jos turi patirties ir ten pasirodė neblogai. Estės liko ketvirtos, islandės liko penktos, šeštos – britės, o septintos – mes. Tai rodo, kad komandos bus rimtos, nes jau pernai dalis žaidėjų žaidė su vyresnėmis ir ten turėjo vaidmenis. Bus reikalų su visomis komandomis. Žaidimo braiže kažko išskirti tikrai negalime, komandos disciplinuotos, turinčios savo taisykles. Grupė gan rimta, bet gal geriau iškart turėti tokią grupę ir gerą sparingą prieš atkrintamąsias“, – artimiausius iššūkius apžvelgė A. Andrušaitis.

B diviziono formatas – negailestingas, kadangi į ketvirtfinalį iš grupės patenka tik dvi iš penkių komandų. 3-4 vietas užimsiančios rinktinės vėliau rungsis dėl 9-16 vietų, o paskutinėje vietoje liksianti komanda kovoje dėl 17-20 pozicijų mėgins išsaugoti vietą bent jau B divizione.

„Kiekvienas rungtynes turi eiti ir kautis tik dėl pergalės, nes galimybė klysti yra labai maža, – tvirtino treneris. – Manau, kad esame pajėgūs žaisti su visomis komandomis. Grupė stipri ir, mano akimis, atsižvelgiant į daug faktorių, viena lygiausių grupių čempionate pagal savo pajėgumą.“

Lemiamos čempionato kovos vyks rugpjūčio 22-24 dienomis. Sėkmės atveju, ketvirtfinalyje lietuvės susitiktų su kažkuria A grupės ekipa – Danija Šveicarija, Rumunija, Norvegija arba Portugalija.

Nors prie starto linijos esanti rinktinė pernelyg nesižvalgo į tolimus tikslus ir žada kiekviename mače kovoti dėl pergalės, galutinis taškas, kuris tenkintų visus – sugrįžimas į A divizioną.

„Mes, treneriai, žaidėjai, einame laimėti. Ruošiamės ir tikimės, kad galime kiekvienas rungtynes laimėti. Pasakysiu paprastai ir banaliai – ruošiamės kiekvienoms rungtynėms nuosekliai, o po to einame prie sekančio varžovo. Svarbu kuo geriau išanalizuoti varžovus, kuo geriau atsistatyti ir pasiruošti. Galutinis tikslas yra patekti į A divizioną ir jis niekur nedingsta, lieka pagrindiniu tikslu. Bet iki to yra labai ilgas kelias, tad paprasčiau link to eiti kiekvienoms rungtynėms keliantis po atskirą tikslą laimėti“, – kalbėjo komandos vyr. treneris.

A. Andrušaičio pagalbininkai trenerių štabe – komandos vadovė ir trenerė Monika Kregždytė, treneriai Julius Venckevičius ir Martynas Gailiūnas, fizinio parengimo treneris Nerijus Naglys bei kineziterapeutė Eglė Lencevičiūtė.

Rinktinės sudėtis: Gytė Pupelytė, Vakarė Griškutė, Kotryna Malkevičiūtė, Arėja Eidukaitytė, Viltė Peleckytė, Justė Mockevičiūtė, Urtė Gurevičiūtė, Ugnė Viščinytė, Gėla Kačinskaitė, Emilija Vaitkutė, Gabija Galvanauskaitė, Augustė Kerulytė.