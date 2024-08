Su Rusijos klubu susitarimą turintis Aleksa Avramovičius turi galimybę keltis į NBA

Apie tai, kad krepšininkas turi pasiūlymų iš NBA socialiniuose tinkluose paskelbė jo agentas M.Ražnatovičius.

Great tournament for Serbian guard, Aleksa Avramovic, who has been chosen the best defensive player of Olympic tournament!

9 more days (until the 20th of August) for him to use Nba escape clause!#BeoBasket pic.twitter.com/EcpJ4aYHi6