Tysoną jaunystėje treniravęs garsus bokso treneris ir anatlikas Atlasas išanalizavo Stanionį: įvardino didžiausias silpnybes ir pasakė, kodėl mato Enniso pergalę

Prieš būsimą kovą savo nuomonę išsako kone kiekvienas bokso sirgalius, o štai itin žymus ir įtakingas bokso treneris bei analitikas Teddy Atlasas nieko gero lietuviui nežadėjo.

Karjerą T. Atlasas pradėjo dirbdamas kartu su legendiniu Cusu D'Amato, jis taip pat prisidėjo prie jaunojo Mike'o Tysono treniruočių, o vėliau tapo pagrindiniu pasaulio čempionų, tokių kaip Michaelas Mooreris, strategu. Būtent su M. Mooreriu 1994 m. pasiekė vieną ryškiausių savo pergalių, kai šis sensacingai įveikė Evanderį Holyfieldą ir tapo WBA sunkiasvorio čempionu. Jis taip pat treniravo tokius kovotojus kaip Timothy Bradley, Barry McGuiganą, Simoną Browną ar Donny Lalonde‘ą. Nuo 2010 m. T. Atlasas vis rečiau dirbo treneriu, o pastaruoju metu daugiausiai dėmesio skiria analizei, taip pat dirba ESPN komentatoriumi.

Dabar T. Atlasas pateikė savo analizę apie E. Stanionį, kalbėjo apie jo gynybą ir tai, kaip J. Ennisas ją pralauš.

„Stanionis turi 15 pergalių ir 9 nokautus. Man jis – fiziškai stiprus, agresyvus, gerai dengiasi, spaudžia naudodamas kairįjį tiesųjį smūgį, dažnai ieško smūgio kaire į galvą, eina į korpusą. Jis daugiau blokuoja nei juda galva – jis tikrai pajuda galva, bet dažniau pasikliauna blokavimu. Laiko rankas aukštai, dengiasi, bando padaryti save tarsi tanku, kad galėtų eiti į priekį. Ir pro jo apsaugą sunku prasiskverbti.

Kartais smūgiuoja kabliu į korpusą iš kiek per toli – manau, tokiu metu jis gali būti pažeidžiamas smūgiui dešine ir J. Ennisas gali tuo pasinaudoti. Kai jis taip daro – galima prasibrauti per jo gynybą tiesiai per vidurį. Man patinka, kai kovotojai gerai dengiasi, bet jei jie stovi vietoje, juos galima apakinti tiesiuoju smūgiu – tarsi George'as Foremanas. Apakini tiesiuoju, tada paleidi dešinį tiesiai per centrą. Manau, J. Ennisas turės galimybių tai padaryti.

Jis pažeidžiamas smūgiu iš apačios, kadangi šiek tiek pasilenkia į priekį, o kai naudoji tokio stiliaus gynybą, gali būti pažeidžiamas smūgiais iš apačios. O J. Ennisas turi gerą smūgį iš apačios, jis išmeta daug kokybiškų smūgių“, – apie lietuvį kalbėjo T. Atlasas.

Treneris įvardino ir svarbiausią dalyką, kurį pamatė analizuodamas E. Stanionio puolimą.

„Štai vienas svarbus dalykas: jis dažniausiai smūgiuoja vieną arba du smūgius. Ypač vieną. Niekada nematau, kad jis mestų tris smūgius iš eilės. Bet jis nenaudoja kombinacijų – daugiausia pavieniai smūgiai arba dvigubi smūgiai. O tai nepadės prieš tokį vaikiną kaip J. Ennisas. Kaip sakiau – dažniausiai kabliai, blokavimas, mažai kombinacijų. Jis žengia atgal, bando kontroliuoti distanciją – žengia atgal ir vėl į priekį. Jis gana vienpusiškas ir toks jau yra. Jis pasikliauna spaudimu, yra drąsus ir dar nežino, ką reiškia pralaimėti, todėl, akivaizdu, yra pasitikintis savimi.

Jis nelabai naudoja apgaulingų judesių. Norėčiau matyti vaikiną, kuris visada spaudžia ir bent retkarčiais apsimenantį – pabeldžiantį į priekines duris, bet įeinantį per šonines, tokį, kuris išbalansuoja varžovą, jog nebūtų taip lengva jo pagauti. Bet aš to nematau. Akivaizdu, jis nori patekti į artimą distanciją ir labiau už viską ieško stiprių smūgių.

Kai prieina arti, jis platina kojas, o kai tai darai iš arti, duodi daug taikinio varžovui. Ypač tokiam, kuris moka puikiai pulti, kaip J. Ennisas“, – pasakojo T. Atlasas.

Treneris teigė, jog šioje kovoje J. Ennisas iškovos gana užtikrintą pergalę.

„Nemanau, kad J. Ennisui kils problemų su juo. E. Stanionis – drąsus vaikinas, dar nežino, ką reiškia pralaimėti, jis dės visas pastangas, eis į priekį, bandys laimėti. Jis ne toks, kuris tiesiog bando išgyventi – jo stilius ir mąstymas neleidžia jam būti tokiu. Jis bandys laimėti.

Bet aš matau, kad J. Ennisas valdys distanciją, privers jį sumokėti už tai, kad šis bandys priartėti, nes E. Stanionis negali laimėti iš toli – jis turės prieiti ir kažką nuveikti. O aš matau, kaip J. Ennisas privers jį už tai sumokėti smūgiais iš apačios. Tiesiais smūgiais jis padarys taip, jog bus sunku patekti į artimą distanciją.

Ir net kai jie bus arti, J. Ennisas moka kautis iš arti. Jis turi pranašumą smūgio greičiu, jis smūgiuoja trumpai, gali generuoti jėgą. Nemanau, kad čia galimas netikėtumas. Bet žinoma – visko gali nutikti“, – sakė T. Atlasas.