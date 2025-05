Tvorogalas Varnoje laimėjo pasaulio „Iššūkio“ taurės auksą su nauju elementu

Geriausias Lietuvos gimnastas triumfavo pratimų ant skersinio rungtyje. Naują elementą į savo programą įtraukęs R. Tvorogalas surinko net 14.233 balo. Lietuvis įtikinamai aplenkė kiprietį Mariosą Georgiou (13.900) ir turką Ademą Asilą (13.433).

Remixed routine for the win! Two-time Olympian Robert Tvorogal 🇱🇹 has added a daring new dismount to his incredibly successful Horizontal Bar routine. The result: 🥇 in Varna! pic.twitter.com/ptm0imvOek

REKLAMA