Turnyre Kinijoje Ričardas Berankis užtikrintai žengė į kitą etapą

Pirmajame sete R.Berankis varžovą „breakino“ trečiajame ir aštuntajame geimuose, o antrajame sete – šeštajame ir aštuntajame. Pats R.Berankis neklydo ir neatidavė varžovui nei vienos savo padavimų serijos.

Prieš šį neutralų atletą R.Berankiui anksčiau nebuvo tekę žaisti. 2022 m. su A.Kačmazovu žaidė Edas Butvilas ir tąkart patyrė nesėkmę 5:7, 2:6.

A.Kačmazovas per karjerą vienetuose dar nėra laimėjęs ATP „Challenger“ titulų – visi jo trofėjai iškovoti ITF ture. Prieš atvykdamas į šios savaitės turnyrą, A.Kačmazovas dviejuose ATP „Challenger“ turnyruose iš eilės pasiekė ketvirtfinalį.

Berankis def Kachmazov 6-2, 6-3. The last game of the match was really fun, with an amazing point to seal the victory! Let’s gooo @berankisr !!! pic.twitter.com/6VLLsxDEtG