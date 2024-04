3 valandų trilerį laimėjęs Rafelis Nadalis: „Prieš 3 savaites savo akademijoje pralaimėjau prieš visus vaikus“

R.Nadalis visiškai dominavo pirmajame sete, bet antrajame turėjo vytis varžovą (0:2). Vėliau ispanas pralaimėjo dar vieną savo padavimų seriją ir buvo atsilikęs net 1:4. Visgi, R.Nadalis nenuleido rankų, laimėjo dvi varžovo padavimų serijas, atlaikė du „set pointus“ ir išlygino rezultatą (5:5).

Vienuoliktajame geime ispanas vėl prastai sužaidė savo padavimų metu (5:6) ir atrodė, kad sunkus darbas nueis perniek, tačiau dvyliktame geime R.Nadalis realizavo „break pointą“ ir išplėšė pratęsimą. Jame ispanas irgi atsitiesė po prasto starto (0:3, 1:4, 4:4, 5:5). P.Cachinas po laimėto taško savo padavimų metu susikūrė dar vieną „set pointą“ (5:6) ir šį kartą nesuklydo.

Trečiojo seto pradžioje R.Nadalis atitrūko 2:0. P.Cachinas greitai atstatė pusiausvyrą (2:2). Buvo nerimaujama, kad ispanas neatlaikys tokio didelio fizinio krūvio, tačiau veteranas seto pabaigoje įrodė, kad jo fizinė forma dabar yra labai gera. R.Nadalis laimėjo dar dvi varžovo padavimų serijas, o P.Cachinas daugiau „break pointų“ nesusikūrė.

Po mačo argentinietis paprašė R.Nadalio marškinėlių ir ispanas varžovo prašymą išpildė.

