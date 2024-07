Turkijos triumfas: vidurio gynėjo dublis pasiuntė kovingąją Austriją namo

M. Demiralio pasiekimas įspūdingas dar ir tuom, kad pirmenybių starte jis nebuvo pagrindinės sudėties žaidėjas.

Pirmas įvartis krito jau pirmą rungtynių minutę. Turkai kėlė kampinį ir kamuolys nusileido po pat vidurio gynėjo kojomis ir šis išvedė saviškius į priekį 1:0.

🚨🥇 UEFA Man of the Match for Turkey vs Austria: Merih Demiral. 🇹🇷 pic.twitter.com/NCcGtOrHEA

Visų rungtynių metu aktyvesni buvo austrai, kurie altiko 20 smūgių link vartų, kai tuo tarpu turkai tik 6-is, tačiau Ralfo Ragnicko auklėtiniams itin trūko atakų užbaigtumo.

60-ą minutę tas pats M. Demiralis po kampinio galva nukreipė kamuolį į austrų vartus, o mačo kulminacija vyko pačioje pratęsimo pabaigoje. Tikru herojumi tapo ir Turkijos rinktinės vartų sargas Mertas Gunokas.

92-ą minutę Chistophas Baumgartneris galva smūgiavo į vartus, tačiau „Bešiktaš“ vartininkas pademonstravo aukščiausią klasę ir išgelbėjo savo ekipą nuo pratęsimo.'

Ketvirtfinaliai bus žaidžiami liepos 5-6 dienomis, pusfinaliai vyks liepos 9-10 dienomis, o finalas – liepos 14-ą.

Nuaidėjus finaliniam arbitrų švilpukui visi turkų futbolininkai virto ant vejos ir sunkiai galėjo patikėti, ką kątik padarė. Ošė ir pilnutėlės „Red Bull“ stadiono tribūnos, kuriose netrukus įsiliepsnojo raudonos spalvos deglai.

Paskutinį kartą šalis tarp 8 stipriausių komandų Europoje buvo 2008 metais, kuomet Turkija vėliau nužengė dar toliau iki pat pusfinalio.

Antras kėlinys

90 min. R. Ragnicko auklėtiniai niekaip nepramuša tankios turkų gynybinės linijos, o pasižymėti nepadeda ir slidi danga. Rungtynių arbitras pridėjo 4 minutes.

80 min. Sumaištis Turkijos baudos aikštelėje. Austrija pristatė kamuolį į baudos aikštelę, bet M. Arnautovičius bandė žaisti nesavanaudiškai ir jo nelietęs praleido. Galiausiai kamuolį toli išspyrė Turkijos rinktinės gynėjas.

75 min. Leipcige pliaupia lietus, o Austrija vis didesnėmis pajėgomis eina į puolimą.

66 min. Austrija taip lengvai nepasiduos! Po kampinio kamuolys galva nukreipiamas žemiau, o ten Michaelas Gregoritschas smūgiu koja sumažina austrų atsilikimą iki minimumo – 1:2.

60 min. Turkija didina pranašumą! Pirmojo įvarčio autorius Merihas Demiralis, pašokęs kur kas aukščiau nei visi varžovai, po kampinio galva nukreipia kamuolį į austrų vartus ir Turkija jau pirmauja 2:0!

53 min. S. Poschas vėl atsiduria atakos smaigalyje, tačiau krašto gynėjo smūgis į vartus buvo gerokai per silpnas.

50 min. Auksine proga pasižymėti nepasinaudoja Marko Arnautovičius, sulaukęs idealaus Stefano Poscho perdavimo į laisvą plotą. Austro smūgis pataikė į vartininko Merto Gunoko kojas.

46 min. Antra rungtynių dalis prasidėjo aukštu tempu. Kontraatakoje iškart atsidūrė Ch. Baumgartneris, tačiau jo į baudos aikštelę pavojingai pakeltas kamuolys adresato nepasiekė.

Pirmas kėlinys

45 min. Mačo arbitras pridėjo 1 minutę, o per šį laiką išpuolį rengusi Austrija nieko pavojingesnio nesukūrė. Po pirmųjų 45 minučių minimalus turkų pranašumas 1:0.

41 min. Antrą kartą rungtynėse turkai nesusitvarko su Ch. Baumgartneriu. Šįkart stabdydamas šį aštrų saugą geltoną kortelę užsidirbo Ismailas Yuksekas, kuris Turkijos sėkmės atveju bus priverstas praleisti ketvirtfinalį.

38 min. Austrija paskutines dešimt minučių atidavusi kamuolio kontrolę turkams ir laukia savo progų kontraatakoms.

24 min. Madrido „Real“ talentas Arda Guleras per minutę kėlė du kampinius, o po antro gerą smūgį galvą atliko tas pats M. Demiralis. Šįkart kamuolys skriejo virš vartų.

20 min. Sužaidus pirmas 20 minučių 63 proc. laiko kamuolį kontroliuoja Austrija, tačiau jiems sunkiai sekasi rasti kelių į varžovų baudos aikštelę. Įvartį praleidę Ralfo Ragnicko auklėtiniai nepanikuoja ir varžovų po visą aikštę nespaudžia, o turkus agresyviau pasitinka tik savo aikštės pusėje.

4 min. Beveik identiškas austrų atsakas. Turkija kėlė kampinį, o šis nusileido beveik prie pat vartų linijos. Visgi turkai spėjo išmušti kamuolį, o šiame epizode susižeidė virpstą koja kliudęs austras Christophas Baumgartneris. Po medikų apžiūros austras tęsia rungtynes.

It took Turkey just 5️⃣7️⃣ seconds to score against Austria 😱⏱ pic.twitter.com/9OeJcVXavM