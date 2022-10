Trys iš trijų: nuostabus Sloukas nukalė „Olympiacos“ pergalę Madride

Visus tris kėlinius vyko kova taškas į tašką – „Real“ pirmavo po pirmojo ir antrojo (21:20 ir 38:37), bet atsiliko pasibaigus trims – 62:63. Rungtynėse viskas sprendėsi antrojo ketvirtojo ketvirčio pusėje, kai po Sergio Llullo tritaškio šeimininkai sugebėjo truktelėti į priekį – 81:75.

OLY pirmiausia priartėjo (79:83), o 6 taškais be atsako likus 58 sekundėms buvo priekyje – 85:83. Pražanga sustabdytas S.Llullas sumetė abi baudas (85:85), o svečių ataka pasibaigė tuo, kad Kostas Sloukas stojo prie baudų metimo linijos, kuris buvo šaltakraujiškas (87:85), tačiau čia pat S.Llullas atstatė pusiausvyrą – 87:87.

Lemiamas žodis priklausė būtent K.Sloukui, kuris pataikė dvitaškį (89:87) ir varžovams paliko 3 sekundes, per kurias jie pasižymėti nesugebėjo ir OLY šventė pergalę.

„Real“: Džananas Musa 17 (4/6 tritaškiai), Walteris Tavaresas (6 atk. kam.) ir Sergio Llullas (3/5 tritaškiai) po 14, Guerschonas Yabusele 13, Petras Cornelie 11.

„Olympiacos“: Aleksandras Vezenkovas 23 (2/7 tritaškiai, 12 atk. kam., 29 naud. bal.), Kostas Sloukas 14 (7 rez. perd.), Joelis Bolomboy‘us 11, Shaquielle‘as McKissicas 10, Thomasas Walkupas 9.

‼️Clutch Kostas Sloukas did it again🥶🔥

Olympiacos on his second away win of the season in Madrid. The first was in Barcelona. (3-0) #OlympiacosBC #Olympiacos #euroleague @kos_slou

pic.twitter.com/NNRUShEz8Z

