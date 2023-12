Trumpai NBA žaidęs amerikietis sulaukė rimtų kaltintamų – įtariamas žmogžudyste

Skelbiama, kad merginos palaikai buvo rasti Nevados dykumoje, netoli Hendersono miesto. Pora su minėta mergina buvo susitarę susitikti, o po kurio laiko žuvusioji dingo.

27-erių krepšininkas ir jo 19-metė draugė buvo sulaikyti dar gruodžio 15-ąją, įtariant galimą pagrobimą.

C.Comanche’as ligi šiol rungtyniavo dublerinėje Sakramento „Kings“ komandoje G lygoje, kur atstovavo Stoktono „Kings“. Bet klubas po paskelbtų įtarimų krepšininkui su juo sutartį iškart nutraukė.

Krepšininkas per savo karjerą yra trumpai žaidęs ir NBA, kur praėjusio sezono pabaigoje atstovavo Portlando „Trail Blazers“. Tiesa, ant perketo jis pasirodė kartą ir per 21 minutę surinko 7 taškus.

Per savo karjerą jis trumpai yra žaidęs ir Turkijoje.

