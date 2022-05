Triskart olimpinių žaidynių dalyvis Kinderis deda tašką: „Bandžiau klausyti širdies“

REKLAMA

Bet šiuolaikinės penkiakovės atstovas prisipažino, kad nėra žmogus, kuris priima neapgalvotus sprendimus. „Ypatingai tokius, kurie liečia veiklą, kuriai atidaviau 20 savo gyvenimo metų“, – nusišypsojo 34-ų atletas, dalyvavęs trijose olimpinėse žaidynėse.

Tačiau šiandien (gegužės 2022-ųjų 10 d.) J.Kinderis oficialiai paskelbė apie sportinės karjeros pabaigą.

„Lūžis įvyko, kai grįžau iš Kinijos, kur bandžiau sportą derinti su darbais, – sakė nuo praeitų metų rudens Lietuvos šiuolaikinės penkiakovės federacijos (LŠPF) generalinio sekretoriaus pareigas einantis J.Kinderis. – Dar aiškesnis situacijos suvokimas aplankė treniruočių stovykloje Druskininkuose, kai supratau, kad neįmanoma gerai atlikti dviejų darbų. O jie abu man yra labai svarbūs“.

J.Kinderis įvardijo ir kitas priimto sprendimo priežastis: „Noras daugiau laiko skirti šeimai, išbandyti save kitame vaidmenyje ir siekti aukštumų ten... O ir mano organizmas jau ne pirmos jaunystės. Tai buvo kompleksiškas sprendimas, kuris brendo jau kelis mėnesius“.

Paklaustas, ką ateityje iš savo sportinės karjeros prisimins su didžiausiu malonumu, J.Kinderis net neabejojo, kad atmintyje išliks pasaulio pirmenybėse iškovoti medaliai: 2010-ųjų bronza, 2013-ųjų auksas, 2017-ųjų bronza.

„Visi šie pasaulio čempionatų individualūs medaliai turi savo istorijas, – pabrėžė J.Kinderis. – Be jų labai, žinoma, įsimintinas mano kelias į visas trejas olimpines žaidynes. Visa tai buvo įsimintina, sunku, bet tuo pačiu šie gyvenimo pasiekimai mane labai daug išmokė. Mano karjeroje būta ir nemažai nesėkmių, kurios mane užgrūdino. Visada į nesėkmes žvelgiau filosofiškai, per daug savęs negraužiau, o bandžiau išmokti pamokas ir kiekvieną kartą būti geresniu sportininku bei žmogumi. Taip, olimpinėse žaidynėse man nesusiklostė, kaip, galbūt, tikėjausi, ar buvau pasirengęs, bet, tikiu, kad manęs dar laukia mano „olimpinės žaidynės“ kaip ir kiekvieno žmogaus gyvenime. Viskas priklauso tik nuo to, kokį tikslą išsikelsi“.

Prabilęs apie generalinio sekretoriaus pareigas LŠPF, penkiakovininkas prisipažino, kad sunkiausia buvo keisti jau įprastą dienotvarkę, pagal kurią dienos anksčiau buvo kur kas aktyvesnės fiziškai.

„Dabar jau reikia rūpintis kitais sportininkais bei treneriais, o iki tol man viskas pačiam buvo paduodama ant lėkštutės, – nusijuokė J.Kinderis. – Dabar jau aš turiu tai daryti kitiems. Žinau, kokios svarbios sporte yra mažos detalės, todėl stengiuosi į viską žiūrėti atsakingai ir nenuvilti sporto bendruomenės“.

Jauniesiems sportininkams J.Kinderis palinkėjo svarbiausio – visada turėti savo tikslą.

„Per savo karjerą esu daug prilinkėjęs ir sportininkams, ir nesportuojantiems žmonėms. Manau, esmė tų palinkėjimų niekada nesikeisdavo – linkiu kiekvienam surasti savo tikslą ir siekti jo visa širdimi ir visu kūnu. Tada gyvenimas tampa pilnavertis, o pabaigoje laukia ir apdovanojimas. Žinoma, dar linkiu daugiau šypsotis... Manau, to man labiausiai trūko per visą sportinę karjerą. Bandysiu pasitaisyti dabar“.

Už savo karjerą ir įdiegtą meilę sportui J.Kinderis yra dėkingas treneriams: plaukimo Židrūnei Budrienei, Inai Paipalienei, Pauliui Andrijauskui, bėgimo treneriui Pavelui Fedorenkai, jojimo treneriui Vytui Paznanskiui bei šiuolaikinės penkiakovės specialistams Jurijui Moskvičiovui, Andrejui Zadneprovskiui ir Daliui Strazdui.