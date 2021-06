Triskart Europos čempionas prisidirbo – įtariamas kyšio davimu dopingo kontrolieriams

ITA agentūra pranešė, kad dopingo kontrolieriai gegužės 6 d. norėjo paimti D.Čumako mėginius, bet sunkiaatletis atsisakė juos atiduoti. Teigiama, kad D.Čumakas su treneriu Mychailo Macocha netgi bandė duoti kyšį dopingo kontrolieriams, kad šie kaip nors padėtų ukrainiečiui išsisukti.

Kol tęsis tyrimas dėl šios situacijos, D.Čumakas liks suspenduotas. Labai realu, kad ukrainietis bus priverstas praleisti Tokijo olimpiadą. Paraišką olimpiadai jis turi pateikti iki liepos 5 d., bet jei iki to laiko bus suspenduotas, tuomet negalės to padaryti. D.Čumakui belieka viltis, kad per 4 artimiausias savaites jis spės įrodyti savo nekaltumą.

30-metis sportininkas 2017 m., 2019 m. ir 2021 m. tapo Europos čempionu. 2015 m. jis laimėjo pasaulio čempionato bronzą, o 2018 m. tapo pasaulio vicečempionu. D.Čumakas Tokijuje buvo laikomas realiu pretendentu į olimpinį medalį.