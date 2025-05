Trinchieri įžvalgos po pergalės prieš „Rytą“: Lekavičiaus sveikata, Mitchello žaidimas ir nuomonė apie Euroviziją

Kauno klubo treneris Andrea Trinchieri pasidalijo savo įžvalgomis.

„Visų pirma, tai buvo įdomios rungtynės gerbėjams, daug energijos ir pastangų. Sužaidėme solidžias rungtynes, turėjome labai gerą pirmąją pusę, kontroliavome gynybą ir kovą dėl kamuolių, bėgome. Trečias kėlinys buvo prastesnis. Turbūt pasiekėme su pražangomis praleistų taškų rekordą. Vėliau kontroliavome rungtynes ir nusipelnėme jas laimėti.

Žaidėme kaip komanda, gerai judinome kamuolį ir bėgome. Rungtynės neduoda nieko daugiau nei jų rezultatas, nes lentelei nėra svarbios, bet norėjome pasirodyti solidžiai, stabiliai ir pasirengti atkrintamųjų žygiui“, – sakė A. Trinchieri.

Matthew Mitchellas šiame sezono etape tapo itin svarbiu žaidėju abejose aikštės pusėse.

„Nežinau kada ar kur buvo lūžio taškas. Nuo pirmosios dienos tikėjome, kad jis mums gali būti svarbus. Pozicijos neturėjimas yra didelis pranašumas. Jis gali realiai žaisti keturiose pozicijose, gintis prieš visų pozicijų varžovus ir jam reikėjo laiko rasti save bei suprasti, ką gali duoti komandai. Dabar mėgaujamės jo pasirodymais ir jis tapo svarbia rotacijos dalimi“, – teigė treneris.

Trinchieri akcentavo, kad pergalių serija – ne formulės rezultatas, o kasdienio darbo vaisius.

„Formulės neturiu, turiu tik žaidėjus, kurie kasdien ateina į darbą ir žino savo pareigas. Kartais reikia juos pastūmėti, kartais jie tai padaro patys. Šie vyrukai gerai dirba ir gyvena kartu. Dabar turime chemiją, visi žino savo vietas ir komandos lūkesčius jiems. Tai nereiškia, kad nebus blogų rungtynių ar momentų, bet labai aišku, ką norime padaryti. Kasdien susirenkame ir bandome būti geriausia savo versija, peržengti ribas bei pakelti fizines, psichologines, taktines karteles. Formulės neturiu, dirbame kasdien“, – aiškino jis.

Luko Lekavičiaus situacija tebėra sudėtinga dėl sveikatos: „Žinoma, kad jis nėra pakankamai sveikas, jog žaistų, tad nesuprantu, ko jūs norite tokiu klausimu. Galite kalbėti su Almantu ar bet kuo kitu. Dabar apie tai kalbėti... Atrodote, kad iš ritmo iškritote per parseką, ne per minutę. Žinote, kas yra parsekas? Nesuprantu to, bet pateiksiu atsakymą – jis atsigauna po operacijos.“

Isaiah Wongas nežaidė, tačiau jokios traumos nepatyrė.

„Isaiah yra sveikas, šioms rungtynėms tiesiog pasirinkau kitokią rikiuotę. Jis mums bus labai naudingas kitose rungtynėse. Taktiškai pasirinkome tokią kryptį. Jis yra sveikas ir mums labai padės“, – užtikrino A. Trinchieri.

Treneris trumpai įvertino Eurovizijos finalą.

„Šiek tiek žiūrėjau. Grandžas Lietuvoje neveikia, ką? Man jis patinka, bet tik tiek. Mano favoritas buvo italas, bet viskas gerai. Kai bandai suprasti, kas laimės – iššoka kažkas naujo“, – šyptelėjo strategas.