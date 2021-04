Trilerį pralaimėjęs „Žalgiris“ atvėrė kelią vokiečiams į aštuntuką

Miuncheno ekipa sulaukė jiems reikalingo rezultato kitoje arenoje – „Baskonia“ pralaimėjo prieš „Anadolu Efes“. Sutvarkę reikalus ir savo aikštėje, vokiečiai garantavo sau vietą atkrintamosiose.

„Žalgiris“ nuo rinktinių pertraukos sužaidė devynias rungtynes Eurolygoje, tačiau pergales pasiekė tik trejose iš jų.

Kauniečiai šiose rungtynėse rėmėsi dešimčia žaidėjų ir taškų nepelnė tik Patricio Garino. Rezultatyviausiai žaidė Thomasas Walkupas – 16 taškų.

„Bayern“ gretose pasižymėjo visi dešimt žaidusių krepšininkų, o daugiausiai sumetė lemiamus baudos metimus pataikęs Vladimiras Lučičius (13 tšk.)

Pirmoje rungtynių dalyje nei viena komanda neįgijo didesnio pranašumo. Pirmaujanti komanda keisdavosi labai dažnai ir ženklesniu iššokimu į priekį galima laikyti tik „Bayern“ penkių taškų persvarą (30:35).

Visgi kauniečiams vėl sekėsi gerai remtis atsarginiu suolu – Lukas Lekavičius, Karolis Lukošiūnas ir Martinas Gebenas iki pertraukos kartu įmetė lygiai pusę komandos taškų (36:37).

