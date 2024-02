Trigubą dublį surinkęs Victoras Wembanyama fiksavo istorinius pasiekimus

V. Wembanyama rungtynėse surinko trigubą dublį, kai pelnė 27 taškus (8/10 dvit., 2/4 trit., 5/6 baudų), atkovojo 14 kamuolių, surinko net 10 blokų ir atliko 5 rezultatyviuss perdavimus.

Jis tapo vos ketvirtuoju NBA naujuoku ir pirmuoju per kiek daugiau nei 30 metų NBA naujoku, kuris trigubą dublį surinko su blokais.

Be to, prancūzas tapo tik penktuoju žaidėju NBA istorijoje, surinkusiu bent 25 taškus, 10 atkovotų kamuolių, 10 blokų ir 5 rezultatyvius perdavimus per rungtynes.

Victor Wembanyama's triple-double is the SIXTH instance a rookie has recorded a triple-double inclusive of blocks, Wemby becoming the fourth rookie to complete this line joining:



David Robinson: 3x

Ralph Sampson: 1x

Mark Eaton: 1x pic.twitter.com/OWvWma6TTB February 13, 2024

O mače „Spurs“ pirmavo nuo pat pradžos. Vėliau skirtumas tik augo, o antrajame kėlinyje svečiai pirmavo jau 63:44.

Po didžiosios pertraukos jis dar labiau ūgtelėjo (112:86) ir nugalėtojas jau tikrai nėkėlė abejonių.

„Spurs“ be jaunojo prancūzo pasižymėjo Devinas Vassellas, surinkęs 25 taškus.

Pralaimėjusiems Gradey Dickas įmetė 18 taškų.

„Raptors“: Gradey Dickas 18, Kelly Olynykas 17, R.J. Barrettas 13, Jakobas Poeltlas (6 atk. kam.) ir Bruce'as Brownas po 12, Scottie Barnesas (9 atk. kam., 9 rez. perd.,) ir Immanuelis Quickley po 7.

„Spurs“: Victoras Wembanyama 27 (14 atk. kam., 5 rez. perd., 10 blok., 7 kld.), Devinas Vassellas 25, Jeremy Sochanas 16 ( 6 atk. kam..), Keldonas Johnsonas 12 (6 rez. perd.), Blake'as Wesley ir Malaki Branhamas po 10.