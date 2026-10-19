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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Treniruotėje susižeidęs Curry išgąsdino sirgalius, prabilo Kerras

2026-10-19 07:00 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-19 07:00
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„Golden State Warriors“ komanda prieš pat NBA reguliariojo sezono pradžią sulaukė nemalonių žinių dėl savo lyderio Stepheno Curry sveikatos.

Curry | Scanpix nuotr.

„Golden State Warriors“ komanda prieš pat NBA reguliariojo sezono pradžią sulaukė nemalonių žinių dėl savo lyderio Stepheno Curry sveikatos.

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38-erių gynėjas sekmadienį San Fransisko „Chase Center“ arenoje vykusioje atviroje treniruotėje pasitempė dešinės kojos čiurną.

S. Curry koja užkliuvo už parketo, o pats krepšininkas šlubuodamas paliko aikštę ir patraukė į rūbinę.

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Šis epizodas sukėlė didelį nerimą arenoje susirinkusiems sirgaliams, tačiau vyriausiasis treneris Steve’as Kerras netrukus nuramino situaciją.

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„Jis sakė, kad viskas gerai. Kai Stephenas nuėjo į rūbinę, aplankiau jį medicinos kabinete ir pasikalbėjome. Jam viskas gerai“, – teigė S. Kerras.

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Vis dėlto naujausias incidentas dar kartą priminė apie pastaraisiais metais S. Curry kamuojančias sveikatos problemas.

Praėjusį sezoną keturiskart NBA čempionas dėl dešiniojo kelio traumos sužaidė vos 43 rungtynes.

Be savo lyderio „Warriors“ sekėsi sunkiai – komanda pralaimėjo net 26 iš 39 susitikimų.

Šių metų ikisezoninėse rungtynėse S. Curry per penkis mačus vidutiniškai pelnė po 13 taškų, atliko 3,2 rezultatyvaus perdavimo, atkovojo 2 kamuolius ir perėmė 0,6 kamuolio.

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San Fransisko ekipa naująjį sezoną pasitinka turėdama nemažai problemų dėl žaidėjų sveikatos.

Jimmy Butleris III vis dar atsigauna po kryžminių kelio raiščių plyšimo, o Mosesas Moody negali rungtyniauti dėl sausgyslės problemų.

Latvis Kristapas Porzingis taip pat lieka už aikštės ribų dėl neįvardytos ligos.

Sekmadienio treniruotėje nedalyvavo ir Brandinas Podziemskis bei Charlesas Bassey, kuriuos kamuoja dešiniojo kelio problemos.

„Warriors“ NBA reguliarųjį sezoną pradės trečiadienį išvykos rungtynėmis su Los Andželo „Lakers“, kurios lyderis yra Luka Dončičius.

Kol kas neaišku, ar čiurną susižeidęs S. Curry galės rungtyniauti sezono atidarymo mače.

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