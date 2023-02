Treniruočių stovykloje Turkijoje – Ukrainos ir Rusijos futbolininkų muštynės

Pranešama, jog apie muštynes „Suspilne“ pranešė Ukrainos klubo spaudos atstovai. Muštynės įvyko viešbutyje vasario 13 d.

„Minaj“ kluno atstovo Oleksandro Kostiuko teigimu, konfliktuoti žaidėjai pradėjo vestibiulyje, o vėliau viename iš viešbučio aukštų įvyko muštynės.

Teigiama, jog konflikto priežastimi tapo nemandagus neblaivaus ruso bendravimas su viešbučio personalu. Vienas iš Ukrainos futbolininkų nusprendė paprieštarauti netinkamai besielgiančiam rusui ir iš to išsivystė konfliktas. „Šinik“ klubo futbolininkas pasikvietė daugiau komandos narių ir kilo muštynės.

In #Turkey, the football players of the Russian "Shinnik" and the Ukrainian "Minaj" were settled in the same hotel. Here is the result. pic.twitter.com/ju9erbqa9X