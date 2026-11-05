Treneris prabilo apie galimą UFC įtaką teisėjui: „Ar jam kažkas liepė taip pasielgti?“

Pagrindinėje vakaro kovoje susitiko Tomas Nolanas ir Renato Moicano. Antrajame raunde teisėjas D. Miragliotta netikėtai sustabdė veiksmą ir liepė kovotojams atsistoti, nors R. Moicano tuo metu kontroliavo varžovo nugarą.
Šis sprendimas sulaukė didžiulės kritikos. Netrukus po teisėjo įsikišimo T. Nolanas spyrė varžovui keliu, o trečiajame raunde užbaigė kovą pergalingai. Australui tai buvo šeštoji pergalė iš eilės, už kurią jis dar gavo 100 tūkst. JAV dolerių premiją už geriausią vakaro pasirodymą. Apie prieštaringą epizodą tinklalaidėje „Anik & Florian Podcast“ kalbėjęs R. Longo suabejojo, ar teisėjas tokį sprendimą priėmė savarankiškai.
Once Moicano has established that dominant position, one that is arguably the most dominant in the sport, the impetus is on Nolan to escape the position. Rather than making any effort whatsoever, he laid there and complained. The stand-up was outrageous under any reading of the rules. https://t.co/MVukYuIS0IREKLAMA— AssociationOfFreePeople (@AssociationOfF2) November 1, 2026
„Norėčiau žinoti, ar Danui nebuvo duota kokių nors nurodymų iš aukščiau. Nemanau, kad jis būtų pats nusprendęs taip pasielgti. Buvo taip blogai, kad tiesiog negaliu tuo patikėti“, – kalbėjo treneris.
R. Longo taip pat iškėlė klausimą dėl UFC požiūrio į kovotojų stilių. Anot jo, organizacija vis labiau skatina agresyvų ir žiūrovams patrauklų kovos būdą, todėl sportininkams, besiremiantiems imtynėmis ir varžovų kontrole, tampa sunkiau patekti į elitinę organizaciją.
„Mes žinome, kad UFC net neleidžia patekti į „Contender Series“, jeigu kovotojas tiesiog laiko varžovą prispaudęs prie narvo. Savo auklėtiniams sakau, kad jie turi suprasti, ko ieško organizacija“, – aiškino R. Longo.
Treneris pripažino, kad toks požiūris prieštarauja jo paties įsitikinimams. Jis norėtų ugdyti universalius MMA kovotojus ir kurti strategijas, padedančias laimėti, tačiau mano, kad šiuolaikinėje UFC sistemoje tai tampa vis sudėtingiau.
„Noriu būti MMA treneriu ir sugalvoti strategiją, kuri padėtų iškovoti pergalę, tačiau dabar taip daryti nebegali. Jeigu nekovosi tam tikru stiliumi, į šią organizaciją nepateksi“, – teigė amerikietis.
R. Longo taip pat sukritikavo tai, kaip po kovos buvo aptariamas teisėjo sprendimas. UFC komentatorius ir buvęs kovotojas Danielis Cormier tiesioginės transliacijos metu kritikavo D. Miragliottos veiksmus, tačiau vėliau ragino daugiau dėmesio skirti T. Nolano pasirodymui. Trenerio nuomone, toks požiūris nepadės išspręsti problemos – apie teisėjavimo klaidą būtina kalbėti tol, kol bus imtasi pokyčių.
„Jeigu norime ką nors pakeisti, turime nuolat apie tai kalbėti. Negalima kitą savaitę tiesiog viską pamiršti ir pradėti diskutuoti apie ką nors kita“, – pabrėžė R. Longo.
Specialistas neslėpė nusivylimo ir paties T. Nolano reakcija po dvikovos. Australui jis simpatizavo dar prieš kovą, tačiau po jos nuomonė pasikeitė. R. Longo pasigedo kovotojo pripažinimo, kad teisėjo įsikišimas jam suteikė didelį pranašumą.
„Man ši situacija tiesiog sugadino kovą. Niekada gyvenime nesu matęs nieko panašaus. Pradedi svarstyti įvairius dalykus – ar tai buvo paties Miragliottos sprendimas, ar jam kažkas liepė taip pasielgti? Tai, kad Nolanui dar buvo skirta premija, man leidžia manyti, jog tokio rezultato ir buvo norima“, – kalbėjo treneris.
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