Trenerio Ivaniševičiaus kritika Tsitsipui: fizinė būklė kelia nerimą

S. Tsitsipas Vimbldone niekada nežibėdavo (geriausias pasiekimas – aštuntfinalis), bet niekur nedingstantis nugaros skausmas jį privertė svarstyti net apie karjeros pabaigą.

„Atrodo, kad išbandžiau viską ir niekas neveikia. Nerandu atsakymų. Nebežinau, ką daryti. Jei situacija nesikeis per artimiausius porą mėnesių, man reikės priimti sudėtingus sprendimus, nes tokiu atveju tiesiog nebebus prasmės toliau žaisti. Jei nesi sveikas, tavo gyvenimas profesionalų tenise virsta tikra kančia“, – sakė S. Tsitsipas.

Graiką neseniai pradėjo treniruoti garsusis 53-ejų kroatas Goranas Ivaniševičius. Jis tiki naujojo auklėtinio potencialu, tačiau pabrėžė, kad dabartinė S. Tsitsipo būklė – šokiruojanti.

„Keletą kartų su juo apie tai kalbėjau. Jei jis išspręs tam tikrus dalykus už aikštės ribų, kurie jį stabdo, tuomet jis turės galimybę grįžti ten, kur jo vieta – į pirmąjį 10-uką.

Stefanos sako, kad nori grįžti į elitą, bet nieko dėl to nedaro. Jis tik šneka, bet jokio progreso nerodo. Aš buvau šokiruotas, kai jį pamačiau. Nesu matęs taip prastai pasiruošusio tenisininko. Aš net su savo daug kartų traumuotu keliu esu trigubai geresnės fizinės formos už jį. Situacija tikrai labai bloga“, – sakė buvęs Novako Djokovičiaus treneris, kuris pats 2001 m. tapo Vimbldono čempionu, nors į pagrindinį etapą pateko tik su vardiniu kvietimu.

Goran Ivanisevic spoke out against Stefanos Tistispas after a month of collaboration:



"He keeps saying 'I want, I want,' but I don't see any progress. I was shocked; I've never seen a player so poorly prepared in my life. With my knee, I'm three times better prepared than him." pic.twitter.com/Eb07CslyDm