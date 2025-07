Sheltonas įtūžo dėl mačo stabdymo Vimbldone: ryte per 50 sekundžių užbaigė dvikovą

Dvi dienas trukusiame antrojo rato mače amerikietis Benas Sheltonas (ATP-10) 6:2, 7:5, 6:4 nugalėjo australą Rinky Hijikatą (ATP-87).

Nedaug trūko, kad ši dvikova būtų pasibaigusi dar ketvirtadienį. B. Sheltonas trečiojo seto devintajame geime varžovo padavimų metu pirmavo 40:0, tačiau iššvaistė 3 „match pointus“ (5:4). Po to geimo teisėjas pranešė, kad mačas yra stabdomas, nes įsigaliojo komendanto valanda.

B. Sheltonas po tokio sprendimo kaip reikiant įsiuto, ėjo ginčytis su teisėjais, bet nieko nepešė.

Ben Shelton reacts to his match against Rinky Hijikata being suspended at 9:29 PM local time.



The match will be resumed tomorrow after play is suspended due to darkness. pic.twitter.com/6X3mFleai0