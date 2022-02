Traumuoto lyderio valią pabrėžęs Nenadas Čanakas: „Tokioms rungtynėms išskirtinai nusiteikti nereikia“

Panevėžiečiai pusfinalį prieš Vilniaus „Rytą“ laimėjo rezultatu 82:80 (15:20, 24:23, 24:17, 19:20) ir antrus metus iš eilės žais KMT finale.

Po rungtynių „Lietkabelio“ strategas Nenadas Čanakas kalbėjo apie traumą patyrusio, tačiau vis tiek žaidusio Nikola Radičevičiaus svarbą, pasikeitusią taktiką be nerungtyniavusio Džordže Gagičiaus bei pažymėjo, kad jo komanda nusipelnė pergalės.

„Sveikinu žaidėjus su pergale, jie buvo pagrindiniai herojai. Rungtynes pradėjome sunkiai, žinojome, kad jie keisis, bet be D. Gagičiaus sunku juos nubausti, nes jis – dominuoja po krepšiu. Bandėme žaisti daugiau per perimetrą, padarėme pakeitimų, judėjome be kamuolio ir radome sprendimų jų gynyboje. Varžovų puolime atkovoti kamuoliai buvo skaudūs, bet mes nusipelnėme pergalės“, – kalbėjo N. Čanakas.

Žaidėjai šiandien buvo labai energingi. Ką galite jiems pasakyti?

Nereikia prieš „Rytą“ nusiteikinėti išskirtinai. Rytoj žaisime dėl trofėjaus. To tikėjausi, nes žinau savo vyrukus, su jais esu kiekvieną dieną ir žinau, kad jie tikrai atiduoda viską.

Traumą patyrė N. Radičevičius, tačiau vėliau sugrįžo į aikštelę. Koks jis yra karys?

Tai puikus pavyzdys. Vos nepamiršau, bet tai puikus pavyzdys. Su tokia trauma jis tikrai žinojo, kad nepadarys geros statistikos, bet jis suteikė poilsio kitiems. Mūsų komandoje vienas žaidėjas neturi didelės įtakos, visi žaidžia dėl vieno tikslo.

Kokia yra jo situacija, ar jis žais rytoj?

Labai sunku pasakyti. Šiandien buvo adrenalinas, jis buvo karštas, o rytoj bus tikrai blogiau. Bet žinant jį, jis tikrai tai bandys daryti.

Kokie yra jūsų rezervai?

Tik dabar pradedame galvoti apie „Žalgirį“. Rytoj bus fiziškos rungtynės, turėsime į tai atsakyti. Bus labai panašios rungtynės kaip ir šiandienos.

Neturėjote vieno pagrindinių didelių žmonių D. Gagičiaus. Kaip jį pakeitė kiti?

Mes pasiekėme finalą, tad esu visais žaidėjais patenkintas. D. Gagičius nėra geriausias žaidėjas pasaulyje, bet jis puolime yra pagrindinis žaidėjas, o be jo mes sugebėjome pasiekti finalą.

Kokių pranašumų turite prieš „Žalgirį“?

Pakalbėsiu apie tai su žaidėjais ir paieškosime savo pranašumų.