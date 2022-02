Apie pralaimėjimo priežastis prabilęs Giedrius Žibėnas: „Nėra plano B“

Panevėžiečiai rezultatu 82:80 (15:20, 24:23, 24:17, 19:20) nukovė Vilniaus „Rytą“ ir antrus metus iš eilės žais KMT finale, tuo tarpu vilniečių lauks bronzinis susitikimas su Šiaulių klubu.

Po rungtynių „Ryto“ treneris Giedrius Žibėnas sveikino „Lietkabelį“ su pergale, kalbėjo apie ataką, kurioje Mindaugas Girdžiūnas gavo pražangą bei pasakė, kas lėmė pralaimėjimą.

„Privalau pasveikinti „Lietkabelio“ komandą. Nuo pirmos rungtynių minutės žaidė kovingai. Buvo apylygės rungtynės. Iš mūsų pusės – labai nuviliantis pralaimėjimas, sunku emociškai, bet turime judėti toliau, nes rytoj rungtynės. Šiandien viską lėmė smulkios detalės – vienas atkovotas kamuolys, tritaškis nuo lentos, pamestas kamuolys ir toks rezultatas“, – sakė G. Žibėnas.

Kodėl nepavyko išlaikyti turėtos iniciatyvos rungtynių pradžioje?

Dažnai taip būna, nuo suolo kylantys žaidėjai neįėjo taip, kaip turėjo įeiti. Visgi žaidėjams neturiu nei vieno priekaišto – buvo agresija ir kova, todėl tikrai neturiu nei vienam žaidėjui priekaišto, galiu tai drąsiai sakyti.

Ar įnešė sumaišties paskutinės minutės pakeitimai dėl Džordže Gagičiaus ir Speedy Smitho?

O „Lietkabeliui“? Aišku, jiems įnešė kažkokios sumaišties, bet ir mums įmušė. Mes tik po treniruotės sužinojome apie D. Gagičių, po pietų sužinojome apie S. Smithą. Bet toks darbas, turime adaptuotis kuo greičiau ir tiesiog dirbti savo darbą. Tikrai negalime verkšlenti dėl vieno ar kito žaidėjo ir niekada to nedarome ir nedarysime.

Kiek esate patenkintas susikeitimais gynyboje?

Visada gali būti geriau. Šiandien nebuvau patenkintas vienas prieš viena gynyba, ypatingai perimetre, kur „Lietkabelis“ rado variantų. Jie apžaidinėjo mus, rado pražangas. Visada treneriai yra kažkuo nepatenkinti, bet jų sudėtis aikštelėje vertė mus priiminėti tokius sprendimus. Šiandien nepadarėme trijų „stopų“ iš eilės ir visos rungtynės buvo gana atviros.

Ką buvote nubraižęs toje atakoje, kai M. Girdžiūnas gavo pražangą?

Norėjome, kad Mindaugas mestų. Per konferenciją nenubraižysiu to derinio, bet turėjo būti tritaškis ir jis turėjo išsimesti greičiau, neprireikiant papildomam driblingui. Galbūt pažiūrėjęs video kitaip įvertinsiu situaciją, bet mes norėjome greitesnio metimo, be papildomo driblingo.

Ar netrūks motyvacijos rytoj?

Nėra plano B. Kaip gali trūkti motyvacijos? Mes esame profesionalai ir turime tai įrodinėti. Niekas mūsų nesupras, turime eiti ir kovoti. Atsiprašau, bet keistas klausimas.

Ką prognozuojate finalui?

Kovą. „Lietkabelis“ tikrai gera komanda, jie pasiruošę kautis. Palinkėsiu žiūrovams pamatyti kietas ir geras rungtynes.