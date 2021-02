Trauma išvedė iš rikiuotės Brazdeikį

Vestčesterio „Knicks“ prieš pat antrąsias rungtynes paskelbė, kad 22-ejų metų I.Brazdeikis patyrė čiurnos traumą, o kada Kanados pilietybę turintis lietuvis galės sugrįžti į aikštę – nežinoma.

Lietuvis į dukterinę NBA lygą atvyko iš Niujorko „Knicks“ ekipos.

Keeping Up With The Canadians 🇨🇦



Ignas Brazdeikis | vs. Fort Wayne



28 POINTS

2 THREE POINTERS

15 REBOUNDS

4 ASSISTS@wcknicks | @nbagleague pic.twitter.com/4hl1fXkdcN