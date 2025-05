Traktorius pirmą kartą įveikė Maroko dykumų ralį ir pateko tarp geriausių sunkvežimių

Šį kartą sunkvežimių klasėje lenktyniavo...„Massey Ferguson 8S Dyna E-Power“ traktorius. Žinoma, standartinė traktoriaus versija buvo kiek patobulinta, kad galėtų įveikti ralį: naudotos specialios „Michelin“ padangos, papildomas degalų bakas, raliui pritaikytas apsauginis karkasas ir sėdynės su saugos diržais. Maksimalus traktoriaus greitis siekė 75 km/val.

Nors traktorius dykumų ralyje skamba kaip utopija, bet Cedrico Goumaz ir Frederico Drault ekipažui pavyko užbaigti visą distanciją. Tai pirmas kartas istorijoje, kai traktoriumi buvo įveiktas Maroko dykumų ralis.

C. Goumaz su F. Drault absoliučioje įskaitoje užėmė 75-ą vietą tarp 144 dalyvių, o sunkvežimių įskaitoje iškovojo net 4-ą poziciją.

#MDC2025: Cédric Goumaz's MF 8S rally tractor arriving at the Stage 1 finish earlier this week https://t.co/LKpHdFgPBI pic.twitter.com/MOG6ZmYVRV — Justin Nguyen 🏈🏁 (@ZappaOMatic) April 10, 2025

#MDC2025: Cédric Goumaz and the MF 8S rally tractor racing in the dunes



🎥 MF Desert Challenge https://t.co/JDLyFmLhuV pic.twitter.com/aEXxkoM59H — Justin Nguyen 🏈🏁 (@ZappaOMatic) April 12, 2025