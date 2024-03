Tragiškos „Anadolu Efes“ lyderio rungtynės vos neprivirė košės prieš Berlyno ALBA

Pirmajame kėlinyje „Anadolu Efes“ šovė į priekį (16:9), bet ALBA atsitiesė ir po pirmųjų dešimties žaidimo minučių rezultatas buvo lygus – 23:23.

Antrąjį ketvirtį šeimininkai pradėjo spurtu 11:0 ir atitrūko – 34:23. Skirtumas dviženklis buvo ir įpusėjus mačui – 53:40.

Po didžiosios pertraukos ALBA pradėjo rodyti charakterį – laimėjo atkarpą 15:2 bei išlygino rezultatą – 55:55.

Vokietijos klubas net išsiveržė į priekį ir nežymiai pirmavo sužaidus tris ketvirčius – 67:65. Ketvirtajame kėlinyje likus 3 minutėms ASVEL dar buvo priekyje (81:79), bet 6 taškai iš eilės „Anadolu Efes“ leido perimti iniciatyvą – 85:81.

Likus 41 sekundei Louisas Olinde pataikė tritaškį (84:85), ilga varžovų ataka sulig atakos laikrodžiu baigėsi netiksliu metimu ir ALBA dar turėjo 16 sekundžių išplėšti pergalę, bet Martino Hermannssono lemiamą metimą blokavo Tyrique‘as Jonesas.

„Anadolu Efes“ lyderis Shane‘as Larkinas per 14 minučių prametė dvitaškį, 3 tritaškius ir liko be taškų. Tai buvo vos antras kartas per 215 rungtynių šio amerikiečio karjeroje Eurolygoje.

„Anadolu Efes“: Elijah Bryantas 24 (5 atk. kam., 33 naud. bal.), Willas Clyburnas 13, Rodrigue‘as Beaubois 11, Dariusas Thompsonas 10 (0/4 tritaškiai), Tiboras Pleissas 9.

ALBA: Louisas Olinde (5/5 tritaškiai, 5 atk. kam.) ir Mattas Thomasas (4/9 tritaškiai) po 17, Khalifa Koumadje 11 (10 atk. kam.), Yanni Wetzellis 10, Sterlingas Brownas 9 (2/6 tritaškiai, 7 atk. kam.).